СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях

Удар по военным целям РФ и оккупированным территориям. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие с 2 по 7 января нанесли удары по важным объектам российских оккупантов в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Всего был поражен 21 объект. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.



По его словам, 4 января под атаку попал оборонный завод «Энергия» в Липецкой областы. Завод производит батареи и аккумуляторы для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Кроме этого, предприятие производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.



Кроме того, в период со 2 по 7 января были обстреляны следующие российские цели. В частности, Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, Альметьевский нефтехаб в Республике Татарстан, Афипский НПЗ в Краснодарском крае, Рязанский НПЗ, Ярославльский НПЗ, химкомбинат «Кирово-Чепецкий» (Кировская область), химкомббинат Выползово в Старом Оскеле, Белгородской области.



Какие военные цели были атакованы на оккупированных территориях Донбасса, Запорожской области и Крыма:



- логистический хаб в селе Хлеборобное Запорожской области;



- логистический хаб в селе Софиевка Запорожской области;



- состав БП в селе Новоказанкувате Запорожской области;



- состав ГСМ в городе Сорокино Луганской области;



- ПТД ос 76 дшд в городе Селидово Донецкой области;



- КСП подразделения 76 дшд в городе Горняк Донецкой области;



- состав артиллерийских БП 2А в селе Межгорье (Крым).



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»