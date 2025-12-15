«Греческая операция» НКВД: «На казнь одного человека уходило 3-4 минуты. Начинали расстрелы после 20:00 и до 4 утра»

Один из репрессированных во время Греческой операции

Ежегодно 15 декабря отмечается День памяти жертв «Греческой операции» НКВД. Это был день начала массовых репрессий против греков в СССР — очередная советская «национальная чистка», продолжавшаяся с 15 декабря 1937 года до весны 1938 года.

«Чистку» проводили именно по национальному признаку

11 декабря 1937 года народный комиссар внутренних дел (НКВД) Николай Ежов подписал директиву № 50215 — это было сфабрикованное «расследование», в котором греков СССР обвинили в шпионаже, диверсиях и «антисоветском национализме». На этом основании Ежов приказал с 15 декабря провести массовые аресты греков по всему Союзу. Это стало поводом для репрессий против греческого населения.



12 декабря директива № 50215 поступила на места и положила начало «Греческой операции». 15 декабря уполномоченным органам необходимо было «одновременно по всем республикам, краям и областям осуществить аресты всех греков, подозреваемых в шпионской, диверсионной, повстанческой и националистской антисоветской работе», а также определялись категории граждан, подлежащих «изъятию». О результатах операции нужно было доложить в Москву уже 18 декабря.



На составление списков исполнителям на местах давалось четыре дня. Конечно, списки «агентов» иногда брали прямо в паспортных столах. А потом фабриковали дело.



Как свидетельствует руководитель проекта «Греческий мартиролог» Иван Джуха, который сам родился в селе Раздольном Донецкой области, лимитов на аресты не было, а вот «сети» шпионов и «антисоветчиков» надо было как-то создавать. Это делалось следующим образом: арестованный во время пыток называл якобы своих подельников, иногда под диктовку, затем арестовывали и их.



Обвинение было указано в самой директиве Ежова № 50215.



Исследователь Джуха обнаружил однажды в региональных архивах 132 протокола по Греческому делу, которые были написаны как под копирку: «Даже с теми же ошибками», — отметил Джуха.



«Следствие» и «суд» происходили через «высшую двойку» в Москве. Она состояла из упомянутого главного наркома Николая Ежова и главного прокурора СССР Андрея Вышинского. Материалы следствия (протоколы допросов), отправляли в Москву, а затем приговоры спускали на места с сопроводительными письмами, где предписывалось немедленно привести приговор в исполнение.



Количество обвиняемых было таким, что их даже не успевали казнить.



Например, рассказывает Иван Джуха, «высшая двойка» Ежов-Вышинский 2 февраля 1938 подписали 8 протоколов, которыми было осуждено 1390 человек, из них 96% приговорены к расстрелу. Даты казней растянулись на 3 месяца.



«На казнь одного человека, как свидетельствуют архивные данные, уходило 3-4 минуты. Начинали расстрелы после 20:00, расстреливали до 4 утра», — вспоминает Иван Джуха, у которого в 1938 году был казнен дед.



96% всех арестованных были расстреляны.





Согласно директиве № 50215, аресту подлежали «все греки (греческо-подданные и граждане СССР): состоящие на оперативном учете и разрабатываемые; бывшие крупные торговцы, спекулянты, контрабандисты и валютчики; греки, ведущие активную антисоветскую националистическую работу, в первую очередь, из среды раскулаченных, а также все, кто скрывался от раскулачивания; политэмигранты из Греции и все нелегально прибывшие в СССР греки независимо от страны, из которой они прибыли; все оседлые на территории СССР греки, так называемые, зарубежные агенты и разведывательное управление».



Даже военно-командный и начальствующий состав и номенклатура Компартии подлежали арестам, но нужно было спрашивать санкцию с НКВД СССР.



Исключением стали несколько десятков арестованных греческих подданных, освобожденных по требованию греческого посла. Их не расстреляли, а отправили в ГУЛАГ.

Масштабы этнической «чистки» в греческом сообществе Донбасса поражают

Результатом Греческой операции стал расстрел почти 20 тысяч человек.



Репрессии были и раньше, и позже. Как свидетельствует руководитель проекта «Греческий мартиролог» Иван Джуха, уже издавший несколько книг по этой теме, «Греческая операция» была 13-ой(!) в ряде национальных «чисток». Но самой масштабной по количеству жертв.

Иван Джуха. Фото из Википедии



По неточной переписи населения 1937 года на территории СССР проживало около 300 тысяч греков, наибольшее количество — в Краснодарском крае РФ и в Украине.



Более 30% всех этнических греков жили именно на территории Украины. И наибольшее количество — именно в Донецкой области. Греческая община была одной из крупнейших в регионе: в 1932–1933 годов в Северном Приазовье проживало около 90 тысяч греков, а по переписи 2001 года — 77 тысяч человек. Это были потомки греков-христиан – урумов и румеев, которые были насильственно переселены в Приазовье из Крыма, согласно рескрипту 1778 года русской императрицы Екатерины II накануне русской аннексии территории Крымского ханства.



С начала «Греческой операции», в течение всего двух (!) последующих недель демографическая ситуация в местах компактного проживания греков по всей стране коренным образом изменилась, о чем свидетельствует приведенная в научных трудах исследователей статистика.



Согласно данным, которые сохранились в архивах в Донецкой области было уничтожено больше всего этнических греков, проживавших в Надазовье.



Колличество жертв греческой операции по регионам Украины:

Донецкая область: 5700-6500 человек

Одесская область6 500-800

Запорожская область: 400-600

Харьков: 200-300

Киев: 100-200

Другие регионы: 700-1000



Сотрудники НКВД оперативно провели «зачистку остатков» по «греческой операции» и на заседании «высшей двойки» от 10 января 1938 г. нарком внутренних дел Ежов и прокурор СССР Вышинский приговорили 174 представителей греческой общины Донбасса к расстрелу (Протокол № 1 от 10 января 1938 года).



Начальник управления НКВД УССР Донецкой области, старший майор государственной безопасности Д. Соколинский в отчете от 10 января 1938 г. доложил об аресте 3223 человек греческого меньшинства, из них 99 греческих подданных и 5 греческих политэмигрантов. Об этом пишут в своей научной статье доктора исторических наук Анна Гедьо, заведующая кафедрой истории Украины профессор Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко и Ирина Гридина, докторка исторических наук профессор кафедры международных отношений и внешней политики релоцированного в Киев Мариупольского государственного университета.



Всего во время «греческой операции» только в Донецкой области было арестовано 3658 человек, из них расстреляли 3470. В подавляющем большинстве это были мужчины в расцвете сил. Их казнь для греческой общины, которая в совокупности по состоянию на 1926 г. насчитывала более 90 тысяч человек, имела катастрофические последствия.



Даже в небольших населенных пунктах людей, в основном мужчины от 16 до 86 лет, арестовывали сотнями. Большинство были расстреляны.

Был уничтожен культурный фонд надазовских греческих Донбасса

Во время репрессий был арестован преподаватель Мариупольского греческого педагогического техникума Ивана Левкопулоса, который в 1924 году приехал из Греции по приглашению (!) украинского правительства. Его казнили в 1939 году.



Через 25 лет, 5 сентября 1957 года, Верховный суд СССР отменил приговор военного трибунала и реабилитировал Ивана Федоровича Левкопулоса и всех остальных, кто проходил по его «делу».



Среди многочисленных трагедий греческих семей Приазовья абсурдно впечатляющая история Константина Челпана из донецкого села Чердакли (Кременевки).



Он успел повоевать на фронтах гражданской войны, в 1924 году окончил с отличием Харьковский технологический институт, быстро продвигался по служебной лестнице на Харьковском паровозостроительном заводе, повышал квалификацию за границей — в Германии, Швейцарии, Англии.



Челпан сконструировал дизельный двигатель, который установили на быстроходный танк БТ-5, а после усовершенствования двигатель В-2 стал «сердцем» легендарного Т-34. Но усовершенствовали его уже другие специалисты.



15 декабря 1937 года Константин Челпан был арестован, 11 марта 1939 года расстрелян. В его деле отмечено: «национальность — грек». Слово «грек» жирно подчеркнуто красным карандашом.



По всему Приазовью закрыли национальные греческие школы, Мариупольский греческий театр (открывшийся только 23 февраля 1932 года), педагогический техникум, греческую типографию, редакцию, которая выпускала разную литературу, в том числе газету «Коллективистус». Ее редактором был известный поэт, основатель румейской литературы Георгий Костоправ. Членский билет Союза писателей СССР Костоправу подписывал лично инициатор создания Союза писателей СССР и первый его председатель правления Максим Горький. Но и это не спасло: за ним пришли в ночь с 23 на 24 декабря 1937, а через два месяца Георгий Костоправа расстреляли.

Георгий Костоправ. Фото из Википедии



Творческий коллектив Мариупольского греческого рабоче-колхозного театра, в котором упомянутый Георгий Костоправ заведовал литературной частью, фактически был уничтожен.

Фото из группы «Старый Мариуполь» в соцсети Фейсбук



«В декабре 1937 г. творческий коллектив неожиданно для мариупольцев был объявлен «посредственным театром» и закрыт. Первым был арестован директор и художественный руководитель театра Георгий Деглари, затем актер Савва Янгичер, поэт Георгий Костоправ и заведующий литературной частью, режиссер Даниил Теленчи. 28 января 1938 г. Донецкий облисполком принял решение: «Греческий рабоче-колхозный театр, не имеющий творческих кадров, крепкой идейно-политической основы репертуара, тем самым не удовлетворяющий потребности греческого населения — ликвидировать…», — вспоминает исследователь истории греческого театра в Мариуполе Игорь Налчаджи.

Почему важно сохранять память о жертвах «национальных чисток»

«Обращение к истории сталинских репрессий на фоне гибридной войны России против Украины остро актуально.



«Ренессанс сталинизма» в России, даже за его мнимую символичность, когда реабилитируется роль Иосифа Сталина в проведении политических репрессий, воплощение сталинской тематики в виде наглядной пропаганды, является составной частью российско-украинских войн памяти», – пишут в свои статьи «Недопустимые «операции» памяти: репрессии против греков в Украине» докторки исторических наук Анна Гедьо, и Ирина Гридина Анна Гедьо.

Анна Гедьо. Фото: Елена Смирнова/ Новости Донбасса

По данным исследователя Ивана Джухи, за советскую историю произошло более 80 операций по депортации: 37 так называемых национальных меньшинств были депортированы полностью или частично. Были три больших волны депортации в СССР греческого народа, одна из которых имела в себе две небольшие волны в 1944 году.



По «национальным операциям» в СССР было издано 225 директив. Все они написаны как под копирку: «арестовать одновременно разоблаченную шпионско-террористическую сеть, как агентов тех государств». Если «подозреваемые» не принадлежали к якобы «коренной» нации, то почти автоматически становились членами «диверсионной сети» по национальному признаку.



«В директивах, где предписывалось произвести аресты в районах компактного проживания национального сообщества, меняли только нацию и регионы. Поэтому в 1937-38 годах 13 этносов, проживавших на территории СССР, могут отмечать День памяти жертв великого террора, который пережил их народ», — считает Иван Джуха.



Авторка: Елена Смирнова