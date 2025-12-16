Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Премьер-министр обещает сокращение графиков отключений света в Украине. Что известно
16 декабря 2025, 19:40

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: КМУ Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: КМУ

16 декабря провели совещание с главами ОВА по выполнению решения правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в результате пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

«Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключений света для людей и промышленности. Из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт и объекты, к которым подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения. Определенные при пересмотре перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений на общем порядке», – рассказала Свириденко.

Напомним, что 9 декабря Кабмин принял решения для сокращения отключений света в Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Юлия Свириденко
Украина
Кабинет министров
Графики отключения света
