В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города

Днем 11 декабря прогремели взрывы в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Взрывы были слышны в Центральном, Левобережном и Приморском районах.
«Оккупанты сообщают о работе ПВО», – отметили в горсовете.
О взрывах в городе заявили и в местных пророссийских пабликах.
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и временно исполняющий обязанности начальника оккупационной администрации Мариуполя Антон Кольцов пока никак не комментировали взрывы в городе.
Напомним, что ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко