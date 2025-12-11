Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
11 декабря 2025, 14:51

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города

Днем 11 декабря прогремели взрывы в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Взрывы были слышны в Центральном, Левобережном и Приморском районах.

«Оккупанты сообщают о работе ПВО», – отметили в горсовете.

О взрывах в городе заявили и в местных пророссийских пабликах.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и временно исполняющий обязанности начальника оккупационной администрации Мариуполя Антон Кольцов пока никак не комментировали взрывы в городе.

Напомним, что ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилин Антон Кольцов
Места
Мариуполь
Прочее
Взрывы Война Оккупация ПВО РФ
