Правоохранители задержали в Дружковке главу «пресс-центра» из оккупационного «центра занятости ДНР»

Правоохранительные органы задержали главу «пресс-центра» из оккупационного «центра занятости ДНР» в Дружковке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Как установило расследование, злоумышленницей оказалась 54-летняя жительница Донецка, которая во время оккупации города начала работать на оккупантов. В начале полномасштабной войны оккупанты назначили ее на руководящую «должность» в рядах захватнической администрации России



«Возглавив так называемый «медийный сектор центра занятости ДНР», женщина готовила тексты выступлений для местных гауляйтеров и их кураторов из России. Она также формировала материалы для оккупационных СМИ в Донецке и организовывала в городе проведение массово-агитационных мероприятий в поддержку кремлевского режима. Также она регулярно выступала в прямых эфирах местных телеканалов, где призвала жителей региона вступать в псевдоучреждения России», — говорится в сообщении.



Задержанную обвиняют в коллаборационной деятельности. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Ранее мы писали, что 10 лет тюрьмы грозит бывшему «министру» оккупационного «правительства ЛНР». Женщина еще в 2014 году поддержала РФ и стала работать на оккупантов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»