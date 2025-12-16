Дроны перерезают тылы: на Торецком направлении уничтожены БТР, РСЗО и роботизированный комплекс РФ

Уничтожение техники РФ под Торецком. Кадр из видео

На Торецком направлении пограничники подразделения «Феникс» нанесли очередной результативный удар по силам противника. В ходе боевой работы были уничтожены бронетранспортер БТР-70, реактивная система залпового огня Тип-63, наземный роботизированный комплекс, а также артиллерийское орудие.



В подразделении отмечают, что украинские пилоты беспилотников продолжают системно «резать» логистику врага на Донетчине. Удары наносятся не только по переднему краю, но и все глубже в тыл, где удается выявлять «интересные» и приоритетные цели — места сосредоточения техники и средств огневой поддержки.



Такая тактика позволяет срывать попытки противника насытить линию боевого соприкосновения тяжелой техникой и артиллерией еще до их выхода на позиции. Отдельное внимание операторы БпЛА уделяют вражеской пехоте.



Малые штурмовые группы, которые хаотично, «броуновским движением» продвигаются в сторону позиций украинских защитников, своевременно обнаруживаются и уничтожаются еще на подходах.



В подразделении подчеркивают: точность, глубина разведки и скорость принятия решений делают беспилотники одним из ключевых инструментов сдерживания противника на этом участке фронта.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»