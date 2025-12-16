Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроны перерезают тылы: на Торецком направлении уничтожены БТР, РСЗО и роботизированный комплекс РФ
16 декабря 2025, 16:00

Дроны перерезают тылы: на Торецком направлении уничтожены БТР, РСЗО и роботизированный комплекс РФ

Уничтожение техники РФ под Торецком. Кадр из видео Уничтожение техники РФ под Торецком. Кадр из видео

На Торецком направлении пограничники подразделения «Феникс» нанесли очередной результативный удар по силам противника. В ходе боевой работы были уничтожены бронетранспортер БТР-70, реактивная система залпового огня Тип-63, наземный роботизированный комплекс, а также артиллерийское орудие.

В подразделении отмечают, что украинские пилоты беспилотников продолжают системно «резать» логистику врага на Донетчине. Удары наносятся не только по переднему краю, но и все глубже в тыл, где удается выявлять «интересные» и приоритетные цели — места сосредоточения техники и средств огневой поддержки.

Такая тактика позволяет срывать попытки противника насытить линию боевого соприкосновения тяжелой техникой и артиллерией еще до их выхода на позиции. Отдельное внимание операторы БпЛА уделяют вражеской пехоте.

Малые штурмовые группы, которые хаотично, «броуновским движением» продвигаются в сторону позиций украинских защитников, своевременно обнаруживаются и уничтожаются еще на подходах.

В подразделении подчеркивают: точность, глубина разведки и скорость принятия решений делают беспилотники одним из ключевых инструментов сдерживания противника на этом участке фронта.

Напомним, ССО ВСУ уничтожили РСЗО «Ураган» и военных РФ в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

