БПЛА РФ врезался в одесскую высотку, но не взорвался
16 декабря 2025, 16:20

БПЛА РФ врезался в одесскую высотку, но не взорвался

Российский дрон намеренно атакует жилой многоэтажный дом. Российский дрон намеренно атакует жилой многоэтажный дом.

В Одессе произошёл необычный инцидент: российский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом, но к счастью не взорвался. Видео с места событий публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как дрон приближался к жилому кварталу и начал снижаться для удара по многоэтажке. После столкновения с фасадом дома взрыв не последовал, что позволило избежать жертв и разрушений.


Отмечается, что это не единичный случай: в ночь на 16 декабря российские ударные БПЛА типа «Герань» атаковали фермерское хозяйство в Черниговской области, в результате чего погибло несколько животных.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

@novosti.dn.ua

