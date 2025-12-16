БПЛА РФ врезался в одесскую высотку, но не взорвался

Российский дрон намеренно атакует жилой многоэтажный дом.

В Одессе произошёл необычный инцидент: российский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом, но к счастью не взорвался. Видео с места событий публикуют местные Telegram-каналы.



На кадрах видно, как дрон приближался к жилому кварталу и начал снижаться для удара по многоэтажке. После столкновения с фасадом дома взрыв не последовал, что позволило избежать жертв и разрушений.

A drone crashed into the high-rise in Odesa but miraculously did not explode, local media report. pic.twitter.com/MQllYRbzFP — Saint Javelin (@saintjavelin) December 16, 2025



Отмечается, что это не единичный случай: в ночь на 16 декабря российские ударные БПЛА типа «Герань» атаковали фермерское хозяйство в Черниговской области, в результате чего погибло несколько животных.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»