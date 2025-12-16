Войска России атаковали Константиновку и Дружковку: погиб один человек, еще четыре – ранены

16 декабря в 12:00 российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, ранения получил 39-летний горожанин.



«Уже в 15:00 враг нанес повторный удар по городу. По месту жительства ранен мужчина 46 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения», – сказала Медведева.



Спикер облпрокуратуры отметила, что также оккупанты FPV-дроном атаковали город Дружковка, в результате чего погиб гражданский.



«Кроме того, армия государства-агрессора атаковала два гражданских автомобиля в городе. Минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения получили два местных жителя 45 и 46 лет», – добавила она.

Напомним, что 15 декабря армия РФ авиабомбами и дронами ударила по Дружковке, в результате чего возникли пожары и ранены три человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко