Российские войска оккупировали Серебрянку и продвинулись в Северске на Донетчине – DeepState

Армия РФ оккупировала село Серебрянка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Россияне также продвинулась в городе Северск и селе Переездное на Донетчине.
Кроме того, захватчики продвинулись возле сел Дроновка, Свято-Покровское, Звановка и Пазено Донецкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили семь штурмов, в частности в районах Северска, Серебрянки, Дроновки и Свято-Покровского.
Напомним, что украинская армия продвинулась в Запорожской области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко