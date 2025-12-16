Российские войска оккупировали Серебрянку и продвинулись в Северске на Донетчине – DeepState

Оккупированная Серебрянка. Фото: карта DeepState

Армия РФ оккупировала село Серебрянка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Россияне также продвинулась в городе Северск и селе Переездное на Донетчине.



Кроме того, захватчики продвинулись возле сел Дроновка, Свято-Покровское, Звановка и Пазено Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили семь штурмов, в частности в районах Северска, Серебрянки, Дроновки и Свято-Покровского.

Напомним, что украинская армия продвинулась в Запорожской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко