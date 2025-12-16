Украинская армия ударила по колонне ЗРК С-400 в Белгородской области: уничтожены ракеты и пусковые установки

ЗРК С-400. Фото: российские СМИ

14 декабря около 16:30 дроны ударили по колонне российского зенитно-ракетного комплекса С-400, который совершал марш в районе села Раевка Белгородской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



Колонну атаковали шесть ударных БПЛА.



В результате удара уничтожена пусковая установка 5П85СМ2-01, еще одна – повреждена. Также уничтожены четыре зенитные управляемые ракеты 48Н6ДМ. Среди личного состава ВС РФ потерь нет.

Напомним, что 14 декабря украинские дроны ударили по складам с «шахедами» и боеприпасами российских войск в оккупированном Донецке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко