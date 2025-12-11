Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии

Завтра, 12 декабря, Славянский горрайонный суд Донецкой области приступит к рассмотрению дела по статье 438 УК Украины — военные преступления. Заседание пройдет in absentia, поскольку оба обвиняемых находятся на оккупированной территории.

Речь идет о Дмитрии Андрееве и Евгении Мацуеве — сотрудниках исправительной колонии №4, которую российские силы обустроили на базе захваченной Калининской колонии №27 в Горловке. По данным следствия, они участвовали в так называемой «приёмке» украинских военнопленных и задержанных гражданских, которая сопровождалась регулярными побоями и унижениями. Следствие утверждает, что в колонии практиковались систематические пытки: заключенных помещали в карцер, лишали еды и воды, избивали, добиваясь «сотрудничества».

25 ноября на сайте Славянского суда появилась повестка: обоим мужчинам предлагается явиться 12 декабря на 09:00 на подготовительное судебное заседание, которое пройдет дистанционно через сервис EASYCON. В объявлении указаны их последние известные адреса в Горловке. С момента публикации повестка считается врученной, что соответствует нормам украинского уголовного процесса.

Эпизоды, предъявленные следствием



По версии следствия, 10 марта 2022 года российские силы задержали жителя Мариуполя, который пытался эвакуироваться с Левобережного района. Его доставили в Калининскую колонию 13 июля. Там он провел более полугода.

Андреев и Мацуе́в встречали новоприбывших заключенных. Так называемая «приёмка» превращалась в унизительную процедуру: людей заставляли стоять в позе «звезда» — лицом к автозаку, с поднятыми руками и широко расставленными ногами. После этого, утверждает следствие, мужчин били резиновыми палками по телу.

Фото: обвиняемый Андреев Дмитрий



В августе 2022 года Андреев нашел у того же заключенного лезвие, что расценил как нарушение правил. Человека вновь поставили в ту же позу и подвергли избиению. Когда он упал, удары продолжились.

30 июня 2022 года в колонию доставили другого пленного. По данным следствия, Андреев без каких-либо причин несколько раз ударил его резиновой палкой по спине. В начале июля он повторил это — увидев мужчину, выходившего из барака, и, как утверждается, вновь применил физическую силу.



5 июля 2022 года в колонию привезли украинского военнослужащего, взятого в плен в Центральном районе Мариуполя. Андреев снова участвовал в «приёмке» и, по информации следствия, избивал военного кулаками и резиновой палкой.

Ранее «Новости Донбасса» писали, как мариупольский журналист был в плену в горловской колонии. Это история от первого лица, которую журналист и боец 107 батальона ТРО Гудилин Александр пишет о себе сам.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»