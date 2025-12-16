В ВСУ рассказали, где сейчас российская армия проявляет наибольшую активность в Покровске

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Войска России наибольшую активность проявляют на западных окраинах города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Силами подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупанты пытаются прорваться в направлении села Гришино к северо-западу от Покровска. Для этого ВС РФ намерены двигаться сразу по нескольким направлениям.



«Силы обороны Украины противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности артиллерией и FPV-дронами», – заявили в корпусе.

Напомним, что украинские войска блокируют продвижение российской армии в центре Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко