Армия РФ авиабомбами и дронами ударила по Дружковке: возникли пожары, ранены три человека

Последствия атаки на Дружковку. Фото: ГСЧС

15 декабря российские войска авиабомбами и дронами атаковали город Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены восемь домов. На местах попаданий возникли пожары. В частности, загорелись складское здание, емкости автоцистерны и мусор. Спасатели потушили огонь на площади 520 квадратных метров.



В результате ударов ранения получили три человека.

Напомним, что 15 декабря российская авиация сбросила авиабомбы на Краматорск Донецкой области, в результате чего в городе много повреждений.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко