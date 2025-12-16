Армия РФ авиабомбами и дронами ударила по Дружковке: возникли пожары, ранены три человека

15 декабря российские войска авиабомбами и дронами атаковали город Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Повреждены восемь домов. На местах попаданий возникли пожары. В частности, загорелись складское здание, емкости автоцистерны и мусор. Спасатели потушили огонь на площади 520 квадратных метров.
В результате ударов ранения получили три человека.
Напомним, что 15 декабря российская авиация сбросила авиабомбы на Краматорск Донецкой области, в результате чего в городе много повреждений.
