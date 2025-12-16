Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и уже девятую IRIS-T

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина уже получила от Германии две обещанные в августе системы ПВО Patriot, а также уже девятую систему IRIS-T. Об этом передает информационное агентство «Укринформ».



«Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности, путем поставок двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным также благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T», — отметил он.



По словам главы оборонного ведомства, в 2026 году Германия передаст «значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины».



«Помимо финансирования одного полного пакета по механизму PURL на сумму 500 млн, мы предоставили дополнительные 200 млн для закупки крайне необходимого вооружения и боеприпасов со складов США через механизм НАТО PURL. Я особенно благодарен Норвегии, Нидерландам и Польше за скорую и прагматическую координацию финансирования этих дополнительных пакетов PURL», — добавил министр.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»