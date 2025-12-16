Из Святогорской громады объявили принудительную эвакуацию детей

Региональная комиссия приняла решение об обязательной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из девяти населенных пунктов Святогорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Святогорской городской военной администрации.



«Согласно решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области от 11.12.2025 года начинается обязательная эвакуация принудительным образом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что детей принудительно эвакуируют из Святогорска и сел Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидорово, Пришиб.



Ранее мы писали, что экипаж «Белый ангел» за осенние месяцы эвакуировал из Краматорского района более 700 мирных жителей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»