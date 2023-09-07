Мобилизация в Украине: что изменится осенью и кого могут призвать

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней — до 15 ноября текущего года. Как и ранее, призыву подлежат военнообязанные граждане, резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что от военных поступают просьбы усилить мобилизацию. Что это подразумевает и каких изменений стоит ждать осенью — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Будет ли дополнительная мобилизация?



В своем заявлении глава государства не раскрыл деталей о запросе от военнослужащих, и не сообщил, принимал ли соответствующие решения.



В свою очередь, на то время еще министр обороны Алексей Резников заявил: сейчас нет потребности в дополнительной мобилизации.



«Тот план, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен. В хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию, то есть у нас еще есть ресурс», — резюмировал он.



Резников считает, что в ближайшее время какие-либо дополнительные меры не понадобятся.



«Я не думаю, что в ближайшие месяцы станет вопрос об увеличении этой планки. Нам просто надо двигаться в том плане, который есть. Да, мы несем потери, к сожалению. Есть раненые, погибшие. Пополнение потерь необходимо. Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация — нет, такого нету», — уточнил он.



Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Не исключает проведения дополнительного призыва секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он, по словам Данилова, будет проходить в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами. Мобилизация проходит непрерывно, при этом учитываются потребности войска и задачи, стоящие перед ними, подчеркнул секретарь СНБО.



Также сейчас проводят изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в том числе обновляют кадры.



Кого могут мобилизовать осенью?

В сентябре, как и прежде, призвать на службу могут всех военнообязанных украинцев от 18 до 60 лет. Если они не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья.



В первую очередь мобилизации подлежат люди с боевым опытом, далее — с определенными специальностями: операторы дронов, водители, IT-специалисты, связисты и другие.



Также могут призвать:

пригодных, ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без опыта службы;

снятых и исключенных с военного учета от 18 до 60 лет (так называемый «белый билет»), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением ВВК, не совершавших тяжких преступлений.

По своему желанию служить могут:

призывники 18-27 лет, которые ранее не проходили срочную службу (могут подписать контракт с Вооруженными силами);

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и те, кто имеют право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту проживания.

Также пойти служить могут граждане других государств, которые намерены защищать Украину.

Виды повесток, которые могут получить украинцы



Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине не проводят. Исходя из этого, есть три типа повесток:

для уточнения данных (могут вручить на улице); на прохождение военно-врачебную комиссии (ВВК) — после уточнения данных человека; мобилизационное распоряжение (если признан пригодным к службе).

Также есть категории граждан, которым повесток осенью ожидать не стоит. В частности, это:

сотрудники органов в государственной власти, критически важных предприятий;

непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;

родители, которые водиночку воспитывают как минимум одного несовершеннолетнего ребенка;

те, кто постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

осужденные за тяжкие преступления.

Пригодных к службе станет больше



Минобороны изменило приказ о ВВК — утверждено новое расписание болезней для оценки пригодности к военной службе. Также упорядочили прохождение службы ограниченно пригодными людьми.



Теперь вместе с постановлением об ограниченной пригодности комиссия должна принимать постановление о пригодности по конкретной военной специальности.



То есть командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.



Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесли приказом оборонного ведомства от 18 августа 2023 года № 490 (вступили в силу 25 августа).



Комментируя эти изменения адвокат Виталий Стамбула пояснил: человек с проблемами со здоровьем, который расчитывает получить заключение о непригодности к службе, скорее всего, сразу его получить не сможет.



Кроме того, в связи с проверками заключений ВВК за период полномасштабной войны, некоторым людям приходят письма из территориальных центров комплектования с требованием пройти комиссию повторно, говорит адвокат. Он не исключает, что, начиная с сентября, уведомлений непригодным к службе станет еще больше.



«Прогнозирую еще большее количество заключений непригодных к службе, перенесенных в категорию частично пригодных. Как будет на практике — посмотрим далее», — отметил Стамбула.

Повестка. Иллюстративное фото: УП

Что грозит уклонистам?



За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Последняя наступает, когда военнообязанному уже вручили мобилизационное распоряжение.



В соответствии со статьей 335 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу на призыв лиц офицерского состава», человек может понести наказание — ограничение свободы до 3 лет. (в военное время более актуальна ст. 336 УК, предусматривающая лишение свободы до 5 лет).



Ввиду того, что понятие «уклонение» довольно обширно, оно может повлечь и административное наказание.



Административными правонарушениями считаются порча военно-учетных документов, потеря их по неосторожности (статья 211 КУоАП). В таком случае предусмотрен штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн).



Также к такой категории относят нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (неприбытие в военкомат для уточнения учетных данных, отказ от повестки без законных оснований, статья 210-1 КУоАП). В таком случае человеку грозит штраф от 3400 до 5100 грн.



Напомним, Рустем Умеров заменил Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.