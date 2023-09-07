Мобилизация в Украине: что изменится осенью и кого могут призвать

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней — до 15 ноября текущего года. Как и ранее, призыву подлежат военнообязанные граждане, резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что от военных поступают просьбы усилить мобилизацию. Что это подразумевает и каких изменений стоит ждать осенью — читайте в материале «Новостей Донбасса».
В своем заявлении глава государства не раскрыл деталей о запросе от военнослужащих, и не сообщил, принимал ли соответствующие решения.
В свою очередь, на то время еще министр обороны Алексей Резников заявил: сейчас нет потребности в дополнительной мобилизации.
«Тот план, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен. В хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию, то есть у нас еще есть ресурс», — резюмировал он.
Резников считает, что в ближайшее время какие-либо дополнительные меры не понадобятся.
«Я не думаю, что в ближайшие месяцы станет вопрос об увеличении этой планки. Нам просто надо двигаться в том плане, который есть. Да, мы несем потери, к сожалению. Есть раненые, погибшие. Пополнение потерь необходимо. Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация — нет, такого нету», — уточнил он.
Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ
Не исключает проведения дополнительного призыва секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он, по словам Данилова, будет проходить в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами. Мобилизация проходит непрерывно, при этом учитываются потребности войска и задачи, стоящие перед ними, подчеркнул секретарь СНБО.
Также сейчас проводят изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в том числе обновляют кадры.
В сентябре, как и прежде, призвать на службу могут всех военнообязанных украинцев от 18 до 60 лет. Если они не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья.
В первую очередь мобилизации подлежат люди с боевым опытом, далее — с определенными специальностями: операторы дронов, водители, IT-специалисты, связисты и другие.
Также могут призвать:
По своему желанию служить могут:
Также пойти служить могут граждане других государств, которые намерены защищать Украину.
Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине не проводят. Исходя из этого, есть три типа повесток:
Также есть категории граждан, которым повесток осенью ожидать не стоит. В частности, это:
Минобороны изменило приказ о ВВК — утверждено новое расписание болезней для оценки пригодности к военной службе. Также упорядочили прохождение службы ограниченно пригодными людьми.
Теперь вместе с постановлением об ограниченной пригодности комиссия должна принимать постановление о пригодности по конкретной военной специальности.
То есть командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.
Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесли приказом оборонного ведомства от 18 августа 2023 года № 490 (вступили в силу 25 августа).
Комментируя эти изменения адвокат Виталий Стамбула пояснил: человек с проблемами со здоровьем, который расчитывает получить заключение о непригодности к службе, скорее всего, сразу его получить не сможет.
Кроме того, в связи с проверками заключений ВВК за период полномасштабной войны, некоторым людям приходят письма из территориальных центров комплектования с требованием пройти комиссию повторно, говорит адвокат. Он не исключает, что, начиная с сентября, уведомлений непригодным к службе станет еще больше.
«Прогнозирую еще большее количество заключений непригодных к службе, перенесенных в категорию частично пригодных. Как будет на практике — посмотрим далее», — отметил Стамбула.
Повестка. Иллюстративное фото: УП
За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Последняя наступает, когда военнообязанному уже вручили мобилизационное распоряжение.
В соответствии со статьей 335 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу на призыв лиц офицерского состава», человек может понести наказание — ограничение свободы до 3 лет. (в военное время более актуальна ст. 336 УК, предусматривающая лишение свободы до 5 лет).
Ввиду того, что понятие «уклонение» довольно обширно, оно может повлечь и административное наказание.
Административными правонарушениями считаются порча военно-учетных документов, потеря их по неосторожности (статья 211 КУоАП). В таком случае предусмотрен штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн).
Также к такой категории относят нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (неприбытие в военкомат для уточнения учетных данных, отказ от повестки без законных оснований, статья 210-1 КУоАП). В таком случае человеку грозит штраф от 3400 до 5100 грн.
Напомним, Рустем Умеров заменил Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.