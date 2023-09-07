Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Мобилизация в Украине: что изменится осенью и кого могут призвать

Новости Донбасса
07 сентября 2023, 10:52

Мобилизация в Украине: что изменится осенью и кого могут призвать

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ Украинские военные. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней — до 15 ноября текущего года. Как и ранее, призыву подлежат военнообязанные граждане, резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что от военных поступают просьбы усилить мобилизацию. Что это подразумевает и каких изменений стоит ждать осенью — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Будет ли дополнительная мобилизация?

В своем заявлении глава государства не раскрыл деталей о запросе от военнослужащих, и не сообщил, принимал ли соответствующие решения.

В свою очередь, на то время еще министр обороны Алексей Резников заявил: сейчас нет потребности в дополнительной мобилизации.

«Тот план, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен. В хорошем смысле. Это означает, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию, то есть у нас еще есть ресурс», — резюмировал он. 

Резников считает, что в ближайшее время какие-либо дополнительные меры не понадобятся. 

«Я не думаю, что в ближайшие месяцы станет вопрос об увеличении этой планки. Нам просто надо двигаться в том плане, который есть. Да, мы несем потери, к сожалению. Есть раненые, погибшие. Пополнение потерь необходимо. Но сказать, что сегодня у нас критическая ситуация — нет, такого нету», — уточнил он. 

Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Не исключает проведения дополнительного призыва секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он, по словам Данилова, будет проходить в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами. Мобилизация проходит непрерывно, при этом учитываются потребности войска и задачи, стоящие перед ними, подчеркнул секретарь СНБО.

Также сейчас проводят изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в том числе обновляют кадры.

Кого могут мобилизовать осенью?

В сентябре, как и прежде, призвать на службу могут всех военнообязанных украинцев от 18 до 60 лет. Если они не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья. 

В первую очередь мобилизации подлежат люди с боевым опытом, далее — с определенными специальностями: операторы дронов, водители, IT-специалисты, связисты и другие. 

Также могут призвать:

  • пригодных, ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без опыта службы;
  • снятых и исключенных с военного учета от 18 до 60 лет (так называемый «белый билет»), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением ВВК, не совершавших тяжких преступлений.

По своему желанию служить могут:

  • призывники 18-27 лет, которые ранее не проходили срочную службу (могут подписать контракт с Вооруженными силами);
  • женщины, пригодные по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью и те, кто имеют право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту проживания.

Также пойти служить могут граждане других государств, которые намерены защищать Украину.

Читайте также:

Украина вернет всех военнообязанных из-за границы? Разбираемся, это правда или фейк

Виды повесток, которые могут получить украинцы

Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине не проводят. Исходя из этого, есть три типа повесток:

  1. для уточнения данных (могут вручить на улице);
  2. на прохождение военно-врачебную комиссии (ВВК) — после уточнения данных человека;
  3. мобилизационное распоряжение (если признан пригодным к службе).

Также есть категории граждан, которым повесток осенью ожидать не стоит. В частности, это: 

  • сотрудники органов в государственной власти, критически важных предприятий;
  • непригодные к службе по состоянию здоровья или возрасту;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях;
  • родители, которые водиночку воспитывают как минимум одного несовершеннолетнего ребенка;
  • те, кто постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;
  • осужденные за тяжкие преступления.

Пригодных к службе станет больше

Минобороны изменило приказ о ВВК — утверждено новое расписание болезней для оценки пригодности к военной службе. Также упорядочили прохождение службы ограниченно пригодными людьми.

Теперь вместе с постановлением об ограниченной пригодности комиссия должна принимать постановление о пригодности по конкретной военной специальности.

То есть командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесли приказом оборонного ведомства от 18 августа 2023 года № 490 (вступили в силу 25 августа).

Комментируя эти изменения адвокат Виталий Стамбула пояснил: человек с проблемами со здоровьем, который расчитывает получить заключение о непригодности к службе, скорее всего, сразу его получить не сможет.

Кроме того, в связи с проверками заключений ВВК за период полномасштабной войны, некоторым людям приходят письма из территориальных центров комплектования с требованием пройти комиссию повторно, говорит адвокат. Он не исключает, что, начиная с сентября, уведомлений непригодным к службе станет еще больше. 

«Прогнозирую еще большее количество заключений непригодных к службе, перенесенных в категорию частично пригодных. Как будет на практике — посмотрим далее», — отметил Стамбула.

Повестка. Иллюстративное фото: УП

Что грозит уклонистам?

За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Последняя наступает, когда военнообязанному уже вручили мобилизационное распоряжение. 

В соответствии со статьей 335 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу на призыв лиц офицерского состава», человек может понести наказание — ограничение свободы до 3 лет. (в военное время более актуальна ст. 336 УК, предусматривающая лишение свободы до 5 лет). 

Ввиду того, что понятие «уклонение» довольно обширно, оно может повлечь и административное наказание. 

Административными правонарушениями считаются порча военно-учетных документов, потеря их по неосторожности (статья 211 КУоАП). В таком случае предусмотрен штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн). 

Также к такой категории относят нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (неприбытие в военкомат для уточнения учетных данных, отказ от повестки без законных оснований, статья 210-1 КУоАП). В таком случае человеку грозит штраф от 3400 до 5100 грн.

Напомним, Рустем Умеров заменил Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Война Мобилизация

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
11:44
Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
08:00
В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой
00:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября
22:35
В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека
20:14
«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
все новости
11:41
За сутки потери ВС РФ на Таврическом направлении составили 307 челове
11:31
Из-за обстрелов войск РФ за сутки пострадали 58 мирных жителей Донецкой области
11:11
Донецк находится под обстрелом, в Киевском районе города вспыхнул сильный пожар
11:05
В Кривом Роге информатор «сливал» направления полетов боевой авиации ВСУ
10:55
В Херсонской области военные РФ с беспилотника сбросили на мужчину взрывчатку — ОВА
10:42
Бывший глава Верховного суда останется под стражей до 16 октября
10:24
Оккупанты из РСЗО обстреляли Сиверск: один человек погиб, еще трое ранены
10:21
Беспилотник в Ростове упал рядом со штабом Южного военного округа: есть раненый, много повреждений
10:04
Российская ВГТРК запустила свою франшизу в Донецке
09:49
В Луганской ОВА рассказали о тонкостях «выборов» РФ в захваченной части области
09:29
РФ всячески оказывает давление на население Луганщины, которое еще не получило их паспорт — ОВА
09:22
Петиция о возобновлении публичного доступа к декларациям чиновников набрала необходимые 25 тысяч подписей
08:58
У ВСУ есть успех южнее Работино и западнее Вербового — Генштаб
08:39
Армия РФ обстреляла четыре района Харьковской области: есть жертва и значительные разрушения
08:32
Войска РФ снова атаковали Украину: ПВО ночью сбила 25 «Шахедов»
08:14
Российская армия обстреляла Донецкую область: 19 человек погибло и 38 ранено
22:32
Соединенные Штаты объявили о новой помощи Украине на более чем миллиард долларов
21:05
США объявили о новом пакете. Там есть снаряды с обедненным ураном
20:34
Минобороны России предложило ставить заключенных на воинский учет
20:01
Из музеев Мариуполя не эвакуировали ни одного экспоната — ОВА
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама