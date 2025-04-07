«Ее необходимо спасать»: на Лиманском направлении ситуация для ВСУ обостряется – DeepState

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Российская армия продолжает продвигаться на Лиманском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Ситуация на отрезке Новое-Катериновка-Балка Журавка продолжает обостряться, а захватчики продвигаются, имея преимущество на участке. В частности, проводятся штурмовые действия в направлении села Новомихайловка, а вблизи села Балки Журавка войска России имели успех. Также россияне имели успех возле поселка Новое, а на село Катериновка оказывается постоянное давление.



«К сожалению, ситуация складывается на этом отрезке для Сил обороны Украины не лучшим образом. Неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество россиян в дронах и возможностях поражения дают о себе знать. Также успеха россиянам добавляет пехота, оказывающая постоянное давление на позиции украинских военных. Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать. Линия боевого столкновения на этом отрезке претерпевает определенные изменения», – отметили в DeepState.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какую цену платит Россия за продвижение на Донбассе и Харьковщине.