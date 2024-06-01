Вступительная кампания для выпускников из оккупации: какие есть льготы и когда надо подавать документы

Началась вступительная кампания для абитуриентов с ВОТ. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL-E / ИИ

Уже сегодня, 1 июня, в Украине начинается вступительная кампания для выпускников с временно оккупированных территорий. Она длится дольше, чем для всех остальных, и это упрощенная процедура, которая действует еще с 2016 года. Но, даже несмотря на льготы, абитуриентов, особенно из населенных пунктов, захваченных еще 10 лет назад, с каждым годом все меньше. Сколько людей выбирают украинские вузы и сложно ли в них поступить, читайте в статье «Новостей Донбасса».

Количество поступающих с территорий, оккупированных в 2014 году, снижается

По данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, на которую ссылается Центр гражданского просвещения «Альменда», в 2023 году в украинские вузы поступили 3675 детей из оккупации. Неясно, какой это процент от общего числа выпускников на ВОТ (временно оккупированных территориях), потому что информация, которую публикуют назначенные Москвой «чиновники» не является вызывающей доверие. Например, в прошлом году группировка «ЛНР» отчитывалась о 6800 выпускниках 11 классов. В «ДНР» уже озвучили свежие данные. В 2024 году это вроде бы 10429 одиннадцатиклассников. Сюда надо добавить захваченные части Херсонской и Запорожской областей, а также Крым. Поэтому, в конце концов, вероятно, получится более 20 тысяч выпускников на ВОТ, но это лишь предположение.



Если проценты поступающих в украинские вузы от общего количества выпускников в оккупации верифицировать невозможно, то на подконтрольных Киеву территориях данные открыты. 3675 первокурсников в 2023 году — это лишь 1,7% от общего количества поступающих. Это довольно мало. Кроме того, большинство тех, кто выбирает украинское образование, выезжают из населенных пунктов, оккупированных после 24 февраля 2022 года. Согласно опросу Центра «Альменда», количество студентов с новооккупированных территорий, поступивших на первый курс после 2022 года, 1398. В то же время из старооккупированных украинские вузы выбрали лишь 259 человек.



«Те территории, которые были оккупированы до 2022 года, каждый год количество поступающих с тех территорий уменьшалось. После 2022 года там фактически 1-2 поступающих с тех территорий. Количество уменьшается, потому что там пропаганда. Люди, которые поступают, они совсем не знают нашей среды, они существуют в той среде. Больше наша аудитория последние годы это, к сожалению, территории, где сейчас очень активные боевые действия или оккупированы за последние два года», — комментирует ответственный секретарь приемной комиссии Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля Евгений Мазнев.

Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL-E / ИИ

Надо признать, что Украина действительно отдаляется от детей с территорий, захваченных 10 лет назад. Абитуриенты, которые поступают в вузы в этом году, были еще совсем маленькие, когда, например, Донецк или Луганск оказались в оккупации. Нынешним 17-летним выпускникам в 2014 году было 7 лет. То есть, все школьные годы они провели в реалиях «Л-ДНР» и нарративах о «всегда российском Крыме».



«Выпускники с так называемых староокупованих территорий десять лет прожили в оккупации. Некоторые из них проучились один год, некоторые даже не учились. В отличие от того, как происходит сейчас на новооккупированных территориях, как правило, тогда школьники не учились в украинских школах онлайн или не учились с репетиторами. Не было таких связей, как сейчас», — комментирует главная директорка-координаторка ОО «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук.



Чтобы не потерять связь с Украиной, или же родители в течение 10 лет должны были тайно обучать детей, или же дети должны были ездить на неоккупированные территории. Но в 2022 году с выездом стало сложно. Поэтому, кроме пропаганды, фактор логистики также очень важен, почему выпускники не выбирают вузы в Украине. Дорога из оккупации пока сложная, дорогая и, по сути, является путем в один конец.

Упрощенное поступление для выпускников с ВОТ: что это значит

Для абитуриентов с оккупированных территорий, которые все же решили учиться в украинском вузе, действует упрощенная процедура поступления. Ее ввели еще в 2016 году. Это система квот и льгот, которая учитывает в том числе, что у этих детей, вероятно, нет украинского паспорта и аттестата.



«Выпускники школ, скажем так, будущие абитуриенты могут поступать без имеющегося у них аттестата. Чтобы им зачислили программу средней школы, они должны сдать два экзамена. Это история Украины и украинский язык. Представьте себе, как сдавать украинский язык, историю Украины выпускнику донецкой школы, который их фактически не учил или учил как-то онлайн. Это довольно сложно было бы, если бы этот экзамен они сдавали на общих условиях. Поэтому для них предусмотрена система, когда они выбирают себе заведение высшего образования, при котором есть так называемая опорная школа, в которой они могут сдать эти два экзамена. После сдачи экзаменов, заполнения образовательной декларации, они сдают профильный экзамен в заведение высшего образования, которое они выбрали», — рассказывает Виолетта Артемчук.



Опорная школа — это сеть образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», которые созданы по состоянию на 2023 год в 171 заведении — это треть от общего количества вузов и колледжей в Украине. Поэтому, эксперты советуют в первую очередь выбрать именно учебное заведение и уже дальше с ним коммуницировать. Конечно, выпускники из оккупации могут поступать в учебные заведения и на общих условиях. Отличие именно в том, что для поступления по упрощенной процедуре через образовательные центры не обязательно сдавать экзамены по всем предметам школьного курса, чтобы получить Свидетельство о базовом и полном общем среднем образовании. Но, несмотря на эти упрощения, согласно опросу «Альменды», этой системой в 2022-м и 2023 годах пользовались лишь 26% выпускников с ВОТ. 74% поступали на общих условиях, но использовали квоту-2. Это часть бюджетных мест для приема поступающих с оккупированных территорий или из населенных пунктов, где идут активные боевые действия. Обычно она составляет 10% от общего количества бюджетных мест.



«С 2016 года у нас существует образовательный центр "Донбасс-Украина", потом уже был и "Крым-Украина". Количество заведений и образовательных центров расширялось. Цель — чтобы молодежь переезжала с тех территорий. Мы оказываем поддержку всем. Основные вопросы: "Могу ли я поступить? Как поступить? Что сдавать? Как сдавать? Как есть квоты?". Большинство беспокоит не только процедура поступления, потому что понятно, что на тех территориях люди потеряли много, поэтому часто вопрос об обучении или за средства государства, или за собственные средства», — рассказывает Евгений Мазнев.

Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL-E / ИИ

Образовательный центр при университете имени Даля, как и другие, работает с 1 июня по 30 сентября. Сам университет сейчас находится в Киеве. За 10 лет это уже второе переселение вуза. Статус перемещенного имеет и Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, в который тоже могут поступить дети с ВОТ.



«Мы подчеркиваем, что оказываем всестороннюю поддержку с момента подачи документа до момента поступления, проводим постоянное сопровождение этих студентов, они становятся нашими в момент подачи документов. Знаю, что им трудно, но мы должны научиться им доверять, и они должны доверять нам. У нас довольно позитивная атмосфера по отношению к абитуриентам именно из Крыма и Донбасса. Поверьте, мы не делим их на тех и этих. Они все для нас одинаковы и всем предоставляются одинаковые условия. Мы не можем отказаться от этих детей, и они не хотят отказываться от будущего Украины», — говорит координатор образовательного центра «Крым-Украина» приемной комиссии Таврического национального университета им. В.И.Вернадского Виктор Куц.



Абитуриентам после сдачи годового оценивания в выбранном вузе надо подать: заявление, паспорт или свидетельство о рождении; сертификат ВНО или при наличии результаты национального мультипредметного теста, а также справку перемещенного лица, если таковая имеется. Все эти документы можно отправить онлайн.

Киев может предложить детям с ВОТ больше, но РФ выигрывает в информационной войне

Все те, кто помогает абитуриентам с поступлением, называют упрощенную систему прорывной, но пока недостаточной, учитывая нынешние реалии.



«К сожалению, до сих пор образовательные центры не изменили название, и они называются "Крым-Украина", "Донбасс-Украина". И это не очень корректно по отношению к тем территориям, которые также оккупированы. Это территория Запорожья, это территория Херсонщины. И мы видим очень мощное наступление на Харьковщине, где также нужно, чтобы эта информация была. Там очень ограничен доступ к интернету, там блокируются сайты», — говорит руководительница направления национальной адвокации ОО «Центр гражданского просвещения "Альменда"» Валентина Потапова.



Эксперты считают, что сейчас идет очень большая конкуренция за молодежь между Украиной и Россией. И Киев может предложить детям с ВОТ больше — это легитимный диплом, это свободные возможности, но выпускники об этом не всегда знают, потому что РФ выигрывает в информационном плане.



«Это мощная политика Российской Федерации для того, чтобы изменить население оккупированных территорий, для того, чтобы забрать молодежь оккупированных территорий к себе, для того, чтобы изменить сознание той молодежи. Поэтому для украинского государства это задача национальной безопасности. Я хочу это подчеркнуть, что это не о вступлении. Это о будущем Украины, это о национальной безопасности Украины», — подчеркивает Валентина Потапова.



По ее словам, кроме проблемы доступа к информации, государству следует решить и проблему выезда из оккупации. Потому что существует возможность онлайн-обучения, но только для определенных территорий. Если выпускник с ВОТ, например, поступил в киевский вуз и учится онлайн, он все равно должен подать бумажные документы в течение трех месяцев. В противном случае студента могут отчислить. Еще одна проблема — это финансы. Поступающий с ВОТ может рассчитывать разве что на выплаты для перемещенных лиц и стипендию, если учится на бюджете. Даже при условии предоставления места в общежитии, этих средств очень мало, потому что если родители остались на оккупированных территориях, их возможности в плане помощи очень ограничены.



Представители общественных организаций говорят: чтобы выпускникам с захваченных территорий было проще, для них разработали сайт, где описаны все нюансы поступления. Кроме этого, они всегда готовы предоставлять бесплатные консультации.