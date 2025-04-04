Разведка перехватила разговоры россиян о ликвидации своих солдат

Новое подтверждение жестокости российских оккупантов: разведка 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ перехватила радиопереговоры оккупантов, в которых они обсуждают, как будут расправляться с собственными солдатами в случае отступления.







Перехват, опубликованный 63-й бригадой «Сталеві Леви», демонстрирует, что россияне готовятся к наступательной операции на Лиманщине и планируют убивать своих же бойцов при побеге.



«Птичка за ними будет наблюдать. Пусть двигаются по маршруту, если куда-то *****тся (убегут), то "птичка" их своими сбросами и прибьет», — говорится в перехвате.



В 63-й ОМБр подтвердили, что такие разговоры они перехватывают регулярно, но на этот раз поражает, как спокойно и серьезно оккупанты обсуждают такие меры.

Напомним, ВС РФ усилили давление на Лиманском направлении, захватив населенный пункт Ямполовка.