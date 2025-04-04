Украинские Mirage могут получить модернизированные ракеты MICA-NG

Mirage ВС ВСУ могут получить ракеты MICA-NG

Украинские истребители Mirage в ближайшее время могут получить современные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» MICA-NG с дальностью более 110 км. Об этом сообщает блог бойцов ВС ВСУ «Соняшник».



Главное техническое преимущество этих ракет — двухимпульсный ракетный двигатель с тандемными топливными зарядами. Это позволяет управлять включением второго заряда, обеспечивая высокую скорость на дальних участках траектории или в финальной фазе атаки.



Кроме того, при выгорании второго заряда ракета сможет повторно задействовать газоструйную систему отклонения вектора тяги, что обеспечит манёвренность с перегрузками до 50g на средних высотах и 25g на больших.

Еще одной ключевой особенностью MICA-NG является активная помехозащищённая головка самонаведения (ГСН), способная обнаруживать цели с эффективной площадью рассеяния:

3 кв. м – на расстоянии до 40 км;

0,1 кв. м – до 15 км.

Также предусмотрена возможность использования тепловизионной головки самонаведения (ТГСН). Среди функционала ракеты — пуск как по принципу Lock-On-Before-Launch, так и Lock-On-After-Launch, что делает её универсальным оружием воздушного боя.

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