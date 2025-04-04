Танк ВСУ точным ударом уничтожил БТР-82 оккупантов под Торецком

Прямое попадание танка ВСУ по БТР-82 россиян. Фото: кадр из видео

Украинский танк уничтожил российский БТР-82 точным выстрелом под Торецком. Видео с моментом удара опубликовал телеграм-канал RST.



На кадрах видно, как танк ВСУ, двигаясь среди разрушенных зданий, замечает вражеский бронетранспортер на дороге. Мгновенно наведя пушку, украинские военные делают выстрел.



Снаряд пробивает БТР-82, после чего машина оккупантов начинает дымиться. Спустя несколько секунд происходит мощный взрыв, и бронетехника разлетается на части.

В оккупированном Мелитополе подорвали броневик «Ахмата», ликвидировав не менее пяти «кадыровцев».