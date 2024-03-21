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Диплом об образовании не внесен в общую базу. Как восстановить, если город в оккупации?

Ольга Квитка
21 марта 2024, 11:00

Диплом об образовании не внесен в общую базу. Как восстановить, если город в оккупации?

Диплом утерян в оккупации. Иллюстрация: Новости Донбасса Диплом утерян в оккупации. Иллюстрация: Новости Донбасса

Замкнутый круг: чтобы восстановить утерянный на оккупированной территории диплом, который не был внесен в единую базу, украинцам необходимо искать доказательства о высшем образовании самостоятельно и для этого возвращаться в оккупацию.

Как людям с оккупированных территорий восстановить документы об образовании, если они были получены до внесения в общую базу, разбирались «Новости Донбасса».

Дипломы до 2000 года остались вне Единой государственной электронной базы 

К примеру, 42-летняя переселенка из Донецка Катерина имеет два высших образования. В Донецком государственном университете женщина получила два диплома:учитель математики и менеджер. Но лишилась своих документов в 2014 году, когда эвакуировалась из Донецка в Киев.

«Стал вопрос как диплом восстанавливать. На что министерство образования сказало следующее: "Мы ничего не можем сделать, у нас нет никаких архивов, вы можете подавать иск в суд". Но ты не можешь подать иск в суд по месту своего фактического проживания. Для этого необходимо ехать в Донецкую область, а именно в город Покровск. И там подавать иск в суд», — говорит Катерина.

На тот момент женщина воспитывала несовершеннолетнюю дочь, которую не могла оставить одну в Киеве, чтобы неделями обивать пороги суда и местных чиновников.

«Там происходили обстрелы и там подавать в суд — это звучит удивительно, когда ты занят процессом выживания. Тебе нужно найти работу, оплачивать квартиру, у тебя нет никого рядом, кто мог бы тебе помочь. Поэтому для меня вопрос с дипломом отложился. И так оно и не было решено», — рассказывает она.

Для формирования копии документа об образовании используются данные из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Но эта база содержит информацию, если обучение закончено после 2000 года.

«После 2000 года все просто. У меня были утрачены документы, потому что в дом прилет был, я восстановила очень просто свидетельство о рождении ребенка, оно уже было в едином реестре. Свое я восстанавливала очень долго. Мы искали архивы, их хотя бы вывезли», — отмечает дончанка.

Несмотря на то, что Донецкий государственный университет вывезли в Винницу, архивы остались в Донецке. Но как раз информация из архива необходима для обращения в суд и восстановления диплома, который не был внесен в общую базу. И поиск свидетелей и доказательств для суда ложиться на плечи пострадавшей стороны, говорят юристы.

«Нужно собрать доказательную базу, потому что просто сказать, что я там когда-то учился, скорее всего так не выйдет. Это могут быть из архивов какие-то выписки, если вообще какая-то копия утерянного документа, то это супер. Выписки из журнала про выдачу документов об образовании. Любую информацию, которая может подтвердить то, что вы там учились и получили образование — она может помочь», — говорит юристка ЦГП «Альменда» Валерия Куберская.

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Восстановить диплом, полученный до 2000 года, без решения суда невозможно

О том, что восстановить диплом, полученный до 2000 года не выйдет без решения суда говорит и правозащитница Татьяна Иванова. И даже если у человека на руках копия диплома, суд требует как минимум двух свидетелей-однокурсников, которые могут посетить судебное заседание.

Причем они так же должны предоставить свои дипломы. Кроме того, необходимо доказать, что диплом был использован после получения с помощью справки из отдела кадров предприятий-работодателей.

«Хорошо будет, если человек на нескольких работах работал, предоставлял свой диплом и он по этим предприятиям соберет такие справки. Это уже будет большое преимущество, чтобы получить позитивное решение. Можно собирать и другие доказательства. Но если доказательства не будут собраны, человек просто придет и даже приведет свидетелей, которые скажут, что учились и даст копию диплома, это не факт что человек получит позитивное решение», — объяснила адвокат Татьяна Иванова.

Не все так плохо, позитивные решения есть

Но в адвокатской практике позитивные решения все-таки есть: украинский суд может рассмотреть в качестве доказательства даже справку, заверенную печатями так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Они дают справку уже с печатями тех двухголовых, которую имеют, другой печати они на сегодняшний день не имеют и суды принимают эти документы и рассматривают как подтверждение», — рассказала Татьяна Иванова.

И если решение суда все же удастся получить — это подтвердит наличие высшего образования, его необходимо добавить уже в заявление, которое нужно отправить в министерстве образования Украины. В такой ситуации дубликат диплома высшее учебное заведение выдаст на основании судебного решения и официального письма.

И, похоже, за все 10 лет с момента вторжения России, в Минобразования Украины работает этот единственный механизм восстановления дипломов, которые не были внесены в общую базу. Если конечно высшее учебное заведение не предоставит акт уничтожения первичного документа.

А это маловероятно, к примеру, в случае Донецкого национального университета. Тем временем сотни высококвалифицированных специалистов, выехавших из оккупации осваивают менее оплачиваемые профессии, не требующие высшего образования, так и не восстановив дипломы.

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В министерстве образования «Новостям Донбасса» подтвердили, что единственный способ возобновления документа — решение суда. Без него, шансов восстановить утерянный диплом, не внесенный в базу, фактически нет.

О том, какое количество людей после выезда из оккупации не смогли вернуться к своей профессии из-за конфликта государственных норм и требований, статистической информации нет.

Но как говорят адвокаты исходя из данных в реестрах, в среднем восстановить свои дипломы удалось 20-30% тех, кто обращался в суды.

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