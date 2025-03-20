РФ нанесла авиаудар по Краснопольской громаде во время эвакуации. Фото: кадр из видео

Сегодня российская авиация нанесла удар по Краснопольской громаде во время эвакуации мирных жителей, информирует издание «Кордон.Медіа».



Очевидцы заметили приближающуюся авиабомбу, которая взорвалась недалеко от частных домов.



Момент взрыва зафиксировали военные корреспонденты «Кордон.Медіа», которые работали в громаде совместно с представителями «Красного Креста».



Ранее сегодня армия РФ дважды ударила по Краматорску, ранив троих человек, среди которых — 90-летняя женщина.