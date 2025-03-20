Участники Всероссийского съезда отцов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить их от влияния «феминистских группировок». В своем видеообращении они заявили, что женщины, следуя идеям феминисток, «обученных на Западе», разрывают браки с мужчинами, которые воюют против Украины. Эти женщины якобы, по указанию, кураторов лишают их детей и имущества.



По словам авторов обращения, феминистские организации якобы получают финансирование от независимого агентства правительства США USAID и участвуют в судебных процессах, якобы настраивая детей против отцов.



В частности участники обращения попросили Путина принять закон, согласно которому после развода детей могли бы воспитывать оба родителя. Также они просят проверить статьи Уголовного кодекса РФ, согласно которым обвинение может строиться со слов отчужденного ребенка.



«Дети дают показания против нас в судах по опеке, потому что их инструктируют феминистки», — утверждают мужчины. Они назвали эти организации «хорошо организованной системой, где работают профессионалы, нацеленные на разрушение семьи».



«Они проходили обучение, в том числе и у англосаксов», — заявили авторы обращения.



В 2024 году в России на каждые 10 заключенных браков приходилось около 8 разводов, что составляет приблизительно 80%. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), это максимальное значение, которое вывело Россию на третье место в мире по числу разводов.

Авторы обращения не взяли во внимание, что возвращение участников войны против Украины сопровождается ростом уровня преступности. Согласно исследованию издания «Верстка», за 2,5 года вернувшиеся с фронта совершили преступления, в результате которых погибли не менее 242 человек, а еще 227 получили тяжкие увечья.