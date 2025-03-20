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Украина получит от ЕС 30,5 млрд евро в этом году: детали финансирования

20 марта 2025, 19:54

Украина получит от ЕС 30,5 млрд евро в этом году: детали финансирования

План финансирования Украины со стороны ЕС в рамках механизма ERA предусматривает выделение по 1 млрд евро ежемесячно, а в декабре — единовременный транш в размере 6 млрд евро. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Учитывая, что потребность в финансировании на этот год покрыта, мы в определенном смысле пересмотрели этот график выплат, чтобы помочь Украине покрыть разрыв в финансировании, который обычно возникает в январе», — заявил Домбровскис на пресс-конференции по итогам своего визита в Киев.

Он уточнил, что в 2025 году ЕС планирует предоставить Украине 30,5 млрд евро:

  • 12,5 млрд евро — по программе Ukraine Facility,
  • 18 млрд евро — по механизму ERA (из которых 3 млрд евро уже выделены в январе, а еще 1 млрд евро поступил в этот четверг).

«Что касается Ukraine Facility, то следующая выплата запланирована в размере 4,5 млрд евро на апрель», — добавил еврокомиссар.

Выделение средств по Ukraine Facility привязано к выполнению реформ и законодательных изменений, предусмотренных Планом Украины. Домбровскис обсудил этот вопрос во время встреч в Киеве, включая переговоры с Верховной Радой.

В ходе визита он провел переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко, главой НБУ Андреем Пышным, а также встретился с представителями правительства и парламента.

«Главной целью визита было обсуждение дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны ЕС в менее определенной геополитической среде... Очевидно, сейчас ведутся дискуссии о возможных пробелах в оказании помощи со стороны США и того, как ЕС может заполнить эти пробелы, как мы можем усилить нашу поддержку со стороны ЕС. Мы указали на нашу готовность это сделать, включая, скажем, реорганизацию профиля платежей для Украины, если это будет необходимо», — пояснил Домбровскис.

Он отметил, что ЕС стремится снизить зависимость от США в вопросах безопасности и обороны. В этом контексте Европейская комиссия представила стратегию «Перевооружить Европу», предполагающую увеличение оборонных расходов до 800 млрд евро в ближайшие четыре года.

Кроме того, в 100-миллиардную программу европейского уровня в сфере безопасности планируется интеграция украинской военной промышленности на равных с европейскими предприятиями оборонного комплекса.

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