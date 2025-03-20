Российский беспилотник атаковал полицейских, эвакуировавших людей после обстрела Краматорска

Полицейские Донецкой области, которые пришли на помощь мирным жителям Краматорска после обстрела, также едва не попали под удар российских беспилотников.



Как сообщалось, утром 20 марта оккупационные войска нанесли удар по Краматорску. К месту «прилетов» прибыли парамедики полиции и экипаж «Белый ангел».



Полицейские оказали помощь женщине с многочисленными ранениями головы и конечностей и доставили пострадавшую в больницу.



Из-за вероятности повторного обстрела правоохранители эвакуировали с улиц людей и направили их в укрытие. В этот момент войска РФ ударили дроном по месту, где находилась полиция. Личный состав не пострадал. Позже полиция помогла еще троим пострадавшим, у которых диагностированы акубаротравмы.

Тем временем российские медиа опубликовали кадры с беспилотника. Утверждается, что это съемка с дрона во время нанесения ударов по Славянску вечером 19 марта.



Напомним, город тогда атаковали 6 «Шахедов» (БпЛА «Герань-2»).