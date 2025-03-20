В Киеве мужчина открыл стрельбу в офисе, а затем прыгнул с моста

В Киеве сегодня произошел трагический инцидент: 39-летний мужчина открыл огонь в офисном здании на Подоле, ранил сотрудницу компании, а затем сбежал и покончил с собой, прыгнув с Северного моста. Об этом сообщает полиция Киева.

«Информация о стрельбе поступила в полицию сегодня около 13:00. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции. Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего скрылся с места совершения преступления. В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела», — сообщили в полиции.

На месте преступления правоохранители изъяли оружие — устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок бросил, убегая. Позже мужчина на автомобиле добрался до одного из мостов столицы, после чего спрыгнул в Днепр.

Тело погибшего извлекли из воды сотрудники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт. Полиция продолжает расследование, выясняя все обстоятельства инцидента.

Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.