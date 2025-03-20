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Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий

20 марта 2025, 23:00

Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий

Политика

Технические делегации Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта, сообщил президент Владимир Зеленский.

Общество

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ согласно которому граждане Украины, «находящиеся без законных оснований» в России, обязаны уехать до 10 сентября или «легализоваться». Речь идет, в частности, о территории четырех областей Украины, аннексию которых РФ объявила в 2022 году.

Суд в России вынес приговор трем украинским военнослужащим, взятым в плен в Курской области РФ. Их обвиняют в совершении террористического акта — так глава Кремля Владимир Путин приказал квалифицировать действия ВСУ на территории приграничных областей РФ. Судили бойцов 44-й отдельной механизированной бригады Александра Ведерникова, Алексея Пинчука и Евгения Хатенко.

Так называемый «Запорожский областной суд» вынес приговор 47-летнему предпринимателю из Бердянска, обвинив его в «госизмене». Оккупационные судьи признали директора частного предприятия виновным в том, что он якобы шпионил за российскими военными.

В оккупированном Мариуполе был задержан житель, которого обвиняют в подготовке совершения теракта. Якобы он установил самодельное взрывное устройство у здания Приморской районной администрации.

Боевые действия

В результате российской атаки на Славянск в ночь на 20 марта ранены двое местных жителей. Четыре человека пострадали в Краматорске. Войска РФ атаковали дронами Кропивницкий, пострадали 14 человек, среди них — семеро детей. В Краснополье Сумской области из-за удара войск РФ погибли два человека.

Два человека пострадали в оккупированной Горловке в результате обстрела, заявили в группировке «ДНР».

Украинские военнослужащие в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ. В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Аналитики издания Defense Express предполагают, что в Энгельсе мог быть поражен склад с ракетами Х-101 и Х-555.

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