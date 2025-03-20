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Россия массированно атаковала Одессу и Запорожье

20 марта 2025, 23:57

Россия массированно атаковала Одессу и Запорожье

Последствия ударов по Одессе в ночь на 21 марта Последствия ударов по Одессе в ночь на 21 марта

Россия осуществила массированную атаку беспилотников на Одессу в ночь на 21 марта. Три человека, в том числе один ребенок, пострадали, сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По данным местных СМИ, повреждены многоквартирный дом, крупный торговый центр, магазин и несколько предприятий. Информация уточняется.

Кроме этого российские войска нанесли три удара управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Еще три вражеских удара нанесли разрушения в прифронтовой громаде. Предварительно, из-за атаки КАБ повреждены по меньшей мере три частных дома. На месте работают экстренные службы», — написал Федоров в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что в результате атаки пострадали два человека — взрослый и ребенок.

«Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям», — добавил Федоров.

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