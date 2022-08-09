В ОП розповіли про щоденні втрати у лавах ЗСУ

За день на фронті гине від 30 до 50 українських військовослужбовців, на початку літа щоденні втрати у лавах ЗСУ становили до 200 осіб. Про це в інтерв'ю ВВС повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що говорити про це некоректно до оприлюднення конкретних цифр Генштабом ЗСУ.

Він заявив, що сьогодні кількість втрат у лавах армії України зменшується тому, що по логістичним центрам російської армії ефективно працюють РСЗВ, а по-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. Третя причина, за словами Подоляка, у тому, що українські військові вже пристосувалися до тактики російської армії та більш мобільно, ефективніше обороняються.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни намагаються перевести війну в максимально затяжний формат, щоб «пограти в виснаження», бо не мали реальних уявлень про оборонні та мобілізаційні можливості України.