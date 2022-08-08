Россияне пытаются перевести войну в максимально затяжной формат — Подоляк

Россияне пытаются перевести войну в максимально затяжной формат, чтобы «поиграть в истощение», потому как не имели реальных представлений об оборонных и мобилизационных возможностях Украины. Об этом в блоге на сайте «Корреспондент» рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



По его словам, в РФ рассчитывают на то, что Запад устанет от войны и будет настаивать на договоренностях с Кремлем, предполагающим территориальные уступки со стороны Украины.



Россия же, как отмечает Подоляк, продолжает «бродить в темноте собственных иллюзий», в планах РФ вернуть себя в глобальную повестку дня как лидер, который «вправе что-то диктовать» и предложить миру несколько вариантов «временного финала».



Также Михаил Подоляк отметил, что никакие сценарии реального окончания войны не действенны, кроме нанесения тактического военного поражения РФ, даже если это тяжело и ресурсно очень затратно. Комментируя отсутствие понимания у западных политических элит временных рамок войны в Украине, он отметил, что приблизить финализацию можно усилением разных форматов помощи, в первую очередь, военной.



«Наивные представления о «правильном другом финале войны», где не выиграет Украина, безусловно приведут нас к трагедии. И к дальнейшим нарастающим кризисным явлениям, упадку страны, оттоку отсюда денег и людей и дальнейшим территориальным претензиям России, которая к тому же резко укрепит свои политико-дипломатические позиции в глобальной политике. Отсюда вопрос: зачем вообще слушать «предложения России» и двигаться заведомо проигрышным путем, если Украина почти шесть месяцев ведет эффективную оборонную войну, а на некоторых направлениях доминирует? И почему страны-партнеры не поймут окончательно, что Россия – это не монстр, на которого надо смотреть с опаской, а идеальный пациент, требующий неотложной мировой специализированной терапии?» - подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, вчера, 7 августа, Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях сделает невозможными любые переговоры.



