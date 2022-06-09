В оккупированной Кадиевке сгорел стадион, где была база ЧВК «Вагнера»

Разрушенный стадион в Кадиевке. Фото из соцсетей

В оккупированной Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) сгорел стадион в результате обстрела.



«Горит стадион в Кадиевке (Стаханов), где была расположена база ЧВК "Вагнера"», — говорится в сообщении телеграм-канала «Оперативный ВСУ».



Также отмечается, что известно об одном выжившем.

У Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області знищена база Вагнерівців на місцевому стадіоні. Були росіяни — нема росіян pic.twitter.com/kEssDjCKxB — Армія FM (@Armia_fm) June 9, 2022

Сегодня утром группировка «ЛНР» сообщала, что Кадевка подверглась обстрелу. Отмечалось, что погибли не менее трех человек, а также повреждены жилые дома.