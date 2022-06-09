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В оккупированной Кадиевке сгорел стадион, где была база ЧВК «Вагнера»

09 июня 2022, 11:59

В оккупированной Кадиевке сгорел стадион, где была база ЧВК «Вагнера»

Разрушенный стадион в Кадиевке. Фото из соцсетей Разрушенный стадион в Кадиевке. Фото из соцсетей

В оккупированной Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) сгорел стадион в результате обстрела. 

«Горит стадион в Кадиевке (Стаханов), где была расположена база ЧВК "Вагнера"», — говорится в сообщении телеграм-канала «Оперативный ВСУ».

Также отмечается, что известно об одном выжившем.

Сегодня утром группировка «ЛНР» сообщала, что Кадевка подверглась обстрелу. Отмечалось, что погибли не менее трех человек, а также повреждены жилые дома.

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