Українські військові вдарили по штабу ПВК «Вагнера» у Попасній

Наслідки обстрілу штабу ПВК «Вагнера» в Попасній. Фото із соцмереж

Сьогодні українська армія завдала удару по штабу ПВК «Вагнера» в окупованій Попасній на Луганщині. Інформація про це з'явилася у ЗМІ та російських Тelegram-каналах.



Як зазначається, серед окупантів є постраждалі.



Зокрема, у Тelegram-каналі російського блогера, «військора» Юрія Котьонка підтверджується інформація про удар ЗСУ, який був здійснений, ймовірно, з РСЗВ HIMARS.



«Завдано удару по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній. Джерела на Донбасі підтверджують. Ймовірно "Хаймарс". Українські ресурси розганяють загибель Пригожина (російський бізнесмен Євген Пригожин — Ред.) не підтверджуємо», — пише Котьонок.

Російського бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».