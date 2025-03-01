«ДНР» установила единый тариф на жилье: люди возмущены

С 1 марта на оккупированной территории Донецкой области начал действовать новый тариф на жилье, который теперь одинаков для всех населенных пунктов под контролем группировки «ДНР».

Согласно постановлению, средний тариф установлен на уровне 19,77 рубля за квадратный метр. «Власти» объясняют это решение необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры, которая находится в изношенном состоянии.

Также установлены единые тарифы для 10 категорий многоквартирных домов (МКД). Управление этими домами передадут «Единому региональному фонду» по управлению МКД.



Пользователи соцсетей высказали недовольство такие нововведением. Люди возмущаются, что их не предупредили о значительном подорожании услуг.