Российская армия в 2 км. Как проходит эвакуация из Покровска сегодня: Репортаж «Новостей Донбасса»

Дрон над Покровском. Фото: Фото: «Новости Донбасса»

Эвакуация мирных жителей из Покровска уже давно жестокий квест. К обстрелам российской армии и ударным беспилотникам, которые охотятся за мирными жителями, добавилась непогода. Гололёд, снегопады, переметённые дороги – всё это делает вывоз людей ещё сложнее. Волонтёрам из Кривого Рога удалось эвакуировать 50 человек из Донецкой области. Как они пробирались через ледяные трассы, срывающийся снег и постоянную угрозу атак – рассказываем в этом материале.

Эвакуация из Покровска сегодня: как выезжают с волонтерами?

Гололед, машину часто заносит, повсюду звуки взрывов, но волонтеры все равно едут спасать жизни людей в Покровске. Теперь, помимо российских обстрелов, проезду мешает снегопад и поваленные опоры электропередач.



Но, даже добравшись до города, не всегда все проходит гладко. Так как связи нет, дозвониться эвакуационным группам для жителей — это лотерея, цена которой — жизнь. Но, не все пользуются возможностью спастись. Сейчас к волонтерам обращаются в основном родственники тех людей, которые до сих пор находятся в Покровске. Из-за того что в городе практически нет связи — созвониться не выходит. В итоге родные дают адрес, не имея возможности предупредить людей, что их приедут эвакуировать. Волонтеры рискуя собственной жизнью, добираются по заявке, объясняют, что адрес дали родственники, которые призывают покровчан уезжать, но в ответ слышат: «Выехать не хотите? — Нет».



При этом люди, у которых есть собственные автомобили пытаются выезжать самостоятельно.



«Очень много побитых машин. Дроны летают как у себя дома, минометы. Всеми видами стреляют по Покровску. Родственники пытаются созвониться с волонтерами, договариваться. И туда приезжаешь по адресам, а люди не хотят выезжать», — объясняет волонтер из Кривого Рога Олег Леонтьев.



В самом Покровске целой инфраструктуры уже не осталось. По данным городской военной администрации жилой фонд города разрушен на 80%. На прошлой неделе закрылось последнее отделение «Новой почты». По данным городской военной администрации, сейчас в Покровске остаётся 6835 жителей. Над их головами летают вражеские дроны, от которых трудно спрятаться или убежать.

Душераздирающая картина прощания с родным домом



Волонтёры ищут людей на разбитых улицах, предлагая эвакуацию. И вот — удача! В одном из дворов люди готовы ехать с волонтерами. Семья собирает и вывозит на заметенный снегом двор чемоданы. В углу двора мечется пес. Собираться нужно очень быстро. Ведь обстрел или налет дрона может произойти в любой момент. Горькие слезы расставания. Соседи, которые прожили вместе много лет, не скрывают эмоций. И объятия близких людей под звуки взрывов — душераздирающее зрелище. Разлуку с домом чувствуют и маленькие дети, взрослые пытаются подбадривать и самих себя и малышей: «Все, закрывайте. Наташа, Колечка, не плачь, моя лапочка. Все будет хорошо, мы встретимся. Обязательно встретимся!»



Алина вместе со своими двумя детьми — 12-летней Софией и 4-летним Алёшей, и пожилыми родителями последние несколько дней скрывались в подвале, после того как их дом был полностью разрушен. Во время эвакуации семья смогла взять с собой лишь пару сумок и любимого питомца — кошку Алису.



«Жить дома уже невыносимо. Очень все стало печально. У нас были прилеты, были разрушения, все окна повылетали, крыша поехала, шифер посыпался. Жить больше мы не могли, особенно с детьми. Когда мы просидели в подвале, дети очень испугались. И я уже не знала, как выехать. Выехать без волонтера было очень тяжело, потому что дроны везде следят. Очень опасно в этот момент выходить, даже мы боялись пойти в магазин в этот момент, сделать покупки. И отцу уже нездоровилось», — рассказывает жительница Покровска Алина.



Несмотря на то, что на нескольких адресах люди выезжать отказались, авто волонтера по итогу переполнено, и это хорошо. Дорога в снегу уводит все дальше от дома. Родная Донецкая область остается за сотни километров за спиной. Далее — остановка на перекус. В придорожном кафе переселенцев бесплатно кормят пирожками с картошкой, печеночниками, блинами с мясом. В ассортименте на выбор также крабовый салат и оливье.

Шелтер в Кривом Роге принимает переселенцев из Покровска

Уже к вечеру жителей Покровска размещают в шелтере в Кривом Роге. У Софии, ее брата и кошки Алисы теперь есть своя комната. Дети рады, что будут спать в тепле и безопасности. Алеша, который по дороге периодически плакал, успокоился и весь вечер играл с игрушками. София рассказывает как ей жилось в прифронтовом Покровске, когда российская армия начала наступать на город: «Ну, немного было страшновато не так сильно. А когда начали уже взрывы, бахи уже немножко стало страшнее, нам пришлось выехать. Ну, вообще я мечтала в пиццерию сходить с ребятами, погулять. Я вот сегодня гуляла, мне понравилась. Я как будто впервые вышла на лед», — София, жительница Покровска.



Переселенцы оформляют денежную помощь. Покровчанин Геннадий Федорович сейчас регистрируется для получения статуса Внутренне перемещенного лица(ВПЛ), рассказывает, как жил в разрушенном городе.



«Был взрыв и стены все посыпались повылетали окна, стекла, двери, все. А вы, где на тот момент были? Дома я спал. Утром случилось: как ударило и для меня стекла посыпались из окна. Как только не убило. Я понял, что я один там не выживу. Пенсии нет, жить не за что. Другой раз на кусок хлеба выходишь — просишь у людей купить хлеба», — жалуется Геннадий.



28 января из-за приближения линии фронта в Покровске приостановлена работа последнего из 11 стационарных отделений «Укрпочты».



В шелтере живет и покровчанка Елена Григорьевна, пенсионерка и медработник по профессии. После эвакуации она хочет снова выйти на работу. Это стало особенно актуально после того, как Покровскую городскую больницу релоцировали в Кривой Рог.



«В городе уже очень опасно было находиться. Были дроны. Были разрушения домов. Я сама прописана и жила на микрорайоне Солнечном. Солнечного микрорайона нет, как и других, и Лазурного, и все микрорайоны пострадали. Я переехала в дом к своему сыну. Бомбежки были сильные, содрошались и стены, и окна, и все. А вот в эту среду через улицу прилетело два КАБа, повылетали у нас стекла. И это была последняя капля. И мы решили на семейном совете, что нужно выезжать. Я говорю, что надо выезжать. И спасибо нашему Олегу Леонтьеву, что он приехал за нами», — говорит Елена Григорьевна.



Переселенцы призывают выезжать из Покровска

Те, кто уже выехал из своих городов и сел призывают оставшихся жителей прифронтовых районов как можно скорее покинуть линию фронта. Тем более, что эвакуация бесплатная, а переселенцам предоставляют жилье и медицинскую помощь.



«Если бы там, например, месяца два назад, я бы еще ничего не советовала. А когда я ощутила это все на себе — то советую уехать. Уже города почти нет. И я вчера проезжала по проспекту на велосипеде, и я видела, как люди готовили себе питание на кострах возле подъезда. А где какие подъезды, все разрушено. Но зачем рисковать? Ну зачем?», — рассуждает жительница Покровска.



«Мы никого не бросаем. Многие говорят, что о них забыли, особенно Донецкую область. Никто никого не забывает и готовы идти и помогать. Но, просто люди, которые находятся там, не хотят выезжать из-за того, что не хотят свои дома оставлять, у кого не разбито жилье, сидят до последнего, пока не прилетит в их дом. Мы пытаемся уговаривать, рассказываем что с ними может случится», — добавляет Олег Леонтьев.



Покровск некогда шумный и оживлённый город с более чем 50 тысячами жителей, теперь погружён во тьму — он полностью обесточен. Всего в нескольких километрах от линии фронта люди продолжают жить под постоянной угрозой обстрелов и оккупации. Без газа, тепла и сообщения с внешним миром. Каждый день здесь — борьба за выживание.