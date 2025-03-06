РФ ударила баллистикой и дронами: ПВО сбила 68 российских целей

ПВО сбила 68 БПЛА. Фото: Генштаб

Российская армия в ночь на 6 марта запустила по Украине две баллистические ракеты и 112 БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 68 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 6 марта 2025 года (с 19.00 5 марта) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и Крыма, и 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Брянск — РФ, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.



Кроме того, 43 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что вечером 5 марта российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. По состоянию на утро 6 марта погибли 4 человек, много раненых.