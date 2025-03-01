Желаемое за действительное: как российская пропаганда осветила конфликт Зеленского с Трампом

Вечером 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Причиной визита украинской делегации во главе с главой государства было возможное подписание так называемого соглашения «о полезных ископаемых».



Однако встреча переросла в публичный конфликт. Зеленский заявил, что Путин постоянно нарушает соглашения и договариваться с ним нельзя. Трамп и вице-президент Джей Д. Венс, в свою очередь, обвинили Зеленского в нежелании завершать войну и неблагодарности за помощь США.



Эту ситуацию сразу же подхватила российская пропаганда и так называемые Z-военкоры. Разумеется, с максимальной выгодой для себя. В результате у подписчиков этих людей сложилось искаженное восприятие того, что на самом деле произошло в Белом доме 28 февраля. «Новости Донбасса» проанализировали, как и что писала российская пропаганда о визите Зеленского в Овальный кабинет.

Костюм раздора

Ряд российских телеграм-каналов и даже СМИ опубликовали фрагмент видео, в котором Зеленский во время встречи отвечает на вопрос о костюме, и сопроводили его подписью «Диалог Трампа и Зеленского о костюме». Однако на видео диалог о стиле одежды президент Украины ведет не с Дональдом Трампом, а с кем-то из американских журналистов.

При этом в подписи указано, что Зеленский ответил, что у него есть костюм, хотя на самом деле его ответ был о том, что он вернется к официальному стилю одежды только после окончания войны.

«Я надену (костюм) после завершения этой войны… Возможно, что-то похожее на ваше, возможно, что-то лучше. Не знаю, посмотрим. Возможно, что-то дешевле. Спасибо», — ответил украинский президент.

Дональд Трамп же в этом фрагменте говорит вовсе не об одежде, а о стремлении США как можно скорее завершить войну в Украине.

Трудности перевода

Еще дальше пошел телеграм-канал Zаписки Vетерана. Согласно опубликованным там цитатам, Зеленский «оскорбил американцев и заявил, что его страна не примет ничего из предложенного Трампом и его командой». А дальше фантазия пропагандиста разыгралась настолько, что, оказывается, Дональд Трамп покинул пресс-конференцию раньше. Хотя, во-первых, после открытого обсуждения прессу попросили покинуть место встречи, а во-вторых, пресс-конференции вообще не было. Она должна была состояться после встречи. Однако это мало волновало российского блогера.

Глупый президент

Недалеко от российских коллег ушли и паблики группировок «ЛДНР». Например, они активно «разгоняли» фрагмент видео, в котором Дональд Трамп оценивает политику Джо Байдена, используя словосочетание stupid president. Трамп не раз говорил об этом и ранее, возмущаясь тем, что, по его мнению, США выделили слишком много денег на поддержку Украины. Но телеграм-каналы «ЛДНР» уверяли, что Трамп якобы назвал «глупым президентом» Зеленского. Это — ложь.

Выгнали или сам ушел?

Российская пропагандистка Ольга Скабеева сделала множество постов об этой встрече, а после ее завершения заявила, что Зеленского якобы выгнали из Белого дома. Причем не только российские СМИ написали о том, что Зеленского якобы выгнали. Подобный заголовок был опубликован в немецком таблоиде Bild и американском CNBC. Однако Reuters писало, что это российские федеральные СМИ «выгнали из Белого дома».

Любопытная деталь: Трамп после этой встречи, во время общения с журналистами, сказал, что не должен отвечать на вопрос, выгонял ли он Зеленского.

И хотя Скабеева ссылалась на Fox News, на сайте телеканала в отчете об этой встрече нет слов «выгнали» и «не было рукопожатий». Об этом сообщили на CNBC, ссылаясь на заявление Белого дома. Однако официальных комментариев ни от украинской, ни от американской стороны относительно того, чем именно завершилась встреча, не было.

В то же время после нее Зеленский в соцсети X поблагодарил за поддержку и встречу американского президента и американский народ.

Очень странно повел себя телеграм-канал Типичный Донецк, который пытается выдавать себя за политически нейтральный. Он также распространял тезисы о том, что Трамп выгнал Зеленского, ссылаясь на какие-то неназванные СМИ.

Еще один пропагандист, Владимир Соловьев, также заявил, что Зеленский сбежал из Белого дома.

Свинские фантазии Медведева

И напоследок — традиционная порция бреда от бывшего президента и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Очень дипломатично, хоть и тревожно: настолько часто бывший политик проводит параллели с миром свиней… Интересно, почему?

В общем, ничего нового: российская пропаганда трактует события так, как это выгодно для ее картины мира. Самое печальное, что значительная часть людей вряд ли будет смотреть полную версию встречи Зеленского и Трампа и проверять, действительно ли все так, как пишут в телеграме. Ведь «блюдо» уже приготовлено, приправлено нужными специями и даже «пережевано» за читателя. Ему остается только проглотить.