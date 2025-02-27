«Такого количества мазута акватория никакого моря не получала». Что будет с Черным морем после аварии российских танкеров

Скрин из видео российских волонтеров

15 декабря 2024 года в Черном море разразился шторм. Два российских нефтяных танкера класса «Волгонефть» потерпели крушение. В Керченском проливе произошел разлив мазута, который довольно быстро достиг побережья сначала Краснодарского края, потом аннексированного Крыма и Азовского побережья. Прошло более двух месяцев, но фиксируются все новые и новые выбросы мазута в море. Экологи говорят, что катастрофы можно было избежать, если бы РФ не использовала старые танкеры, которые экспортируют нефть в обход санкций. Как пострадали акватории Черного и Азовского морей и как эта экологическая катастрофа повлияет на людей, живущих на побережье, читайте в статье «Новостей Донбасса».

Жительница Севастополя: «Я думала, нас не коснется»

Днем 15 декабря в местных телеграмм-каналах Крыма появилась информация: два танкера в Керченском проливе пробило волнами, они тонут. До крушения «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» доставляли в порт «Кавказ» мазут и экспортное нефтяное топливо с нефтеперерабатывающего завода «Роснефти». После аварии нефтепродукты сразу же попали в море. Уже к вечеру 15 декабря организация Greenpeace заявила, что крушение танкеров может стать самой крупной техногенной катастрофой за последние десятилетия. Через несколько дней мазут достиг побережья Краснодарского края, а потом и Крыма. Причем, речь не только о юго-восточной части полуострова — Феодосии, Алуште, Ялте. От нефтепродуктов стали чистить пляжи и юго-западного Крыма, а это Севастополь, Саки, Евпатория.

Карта 1. Место крушения танкеров и зона первичного загрязнения

«Я думала, нас не коснется, но было. В начале февраля я решила прогуляться к морю. У нас тут хороший пляж Учкуевка. Специально походила, посмотрела, мне же интересно. Об этом много пишут и рассказывают в наших новостях севастопольских. Видела мешки с песком и мазутом на пляже прямо возле лестницы. Эти мешки стояли, никого не было. Черные обычные мешки. Штук 10 на одной стороне возле лестницы и еще дальше. Еще я слышала, что в Любимовке были выбросы и на Омеге собирали тоже — то есть, на трех пляжах. Конечно, все это плачевно», — рассказала «Новостям Донбасса» жительница Севастополя Марина.

Где мазут в Азовском море?

10 января украинский Центр журналистских расследований опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, что нефтяное пятно достигло Бердянской косы в Азовском море.

Карта 2. Мазутное пятно в Азовском море

А буквально через несколько дней после этого глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий написал: в Бердянске собрали около 10 тонн мазута, а в поселке Кирилловка примерно 10 килограммов. В начале февраля Балицкий сообщил о новых «находках» — нефтепродукты обнаружили на Бердянской косе. Это подтверждает, что мазут мигрирует по Азовскому морю, достигая побережья новых населенных пунктов. В местных чатах жители Запорожской области рассказывают, что нефтепродукты находят и в небольших селах, но оккупационные власти на это особого внимания не обращают.

«Почему в селе Новопетровка ничего никто не мониторит, у нас такое же море. Жители села нашли выбросы, сообщили в МЧС, но…»; «Почему только Бердянская коса? А Обиточная где?!», — писали в чатах.

Обиточная коса находится западнее от Бердянска. Новопетровка — село северо-восточнее от города, что дает понять масштаб загрязнения.

Карта 3. Село Новопетровка и Обиточная коса

3 февраля законный городской совет Мариуполя сообщил, что мазут движется в направлении этого населенного пункта, но пока что визуальных подтверждений информации нет. В отличие от Одесской области, где в конце января в районе Национального парка «Тузловские лиманы» обнаружили следы мазута на побережье. Экологи говорят: движение мазута во многом зависит от ветра и течения.

«Скорее всего, большая часть мазута уже вылилась. С одной стороны она обошла Крымский полуостров, а с другой в первые две недели она направлялась из-за шторма в Краснодарский край. Что касается общего течения, оно обходит Крым, имеет западное направление. Поэтому крымчане увидели этот мазут. Ялта была с мазутом, каким-то чудом уцелел Карабах, насколько я знаю, там не было мазута, но дальше на западном побережье Крыма фиксировался мазут. Когда его зафиксировали на побережье Одесщины и Николаевщины, не было такого количества, как его фиксировали, например, в Крыму», — комментирует профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

При самом худшем сценарии нефтепродукты могут достичь берегов Румынии, Болгарии и Турции

Со временем мазут теряет часть своих дисперсных примесей, поэтому экологи надеются, что большей катастрофы удастся избежать. Но утверждать это невозможно, ведь никто не знает, сколько осталось мазута в танкерах и с какой интенсивностью он выливается. Неизвестно также, сколько уже попало в акваторию Черного моря — российская сторона не предоставила по этому поводу никакой официальной информации. При самом худшем сценарии пострадать от разлива мазута может не только Украина и Россия. Нефтепродукты могут достичь берегов Румынии, Болгарии и Турции.

Карта 4. Возможная география загрязнения

«Мы общаемся с нашими партнерами и соседями из Болгарии и Румынии. На уровне министров охраны окружающей среды создана рабочая группа. Но Россия не дает возможности выходить сегодня в Черное море судам, которые смогли бы провести исследования, анализы, особенно на той территории моря, которое Россия считает своими территориальными водами. То есть, сегодня сказать, будет ли это катастрофа для всего Черного моря и как это будет выглядеть в ближайшие месяцы очень трудно. Скорее всего, такой общей катастрофы, которая кардинально повлияла бы на курортный сезон для Болгарии, Румынии, возможно, части Турции, пожалуй, нет. Я все же остаюсь оптимистом», — говорит Евгений Хлобыстов.

Болгарское Высшее военно-морское училище им. Николы Вапцарова, которое находится в Варне, проводит мониторинг ситуации после крушения танкеров. По словам местных экологов, на сегодня угрозы загрязнения вод этой части Черного моря нет. Тем не менее, экологи не исключают, что площадь загрязнения будет расширяться.

«Мы не знаем всех особенностей этой аварии и как пятно двигается по акватории Черного моря. Когда мы говорим о спутниковых снимках, то спутник может фиксировать только сам факт наличия пятна, но он не фиксирует структуру этого пятна. Он не может взять анализ воды. И потому мы можем только фиксировать, что в этом месте есть элементы мазута в морской воде. Но сколько их, насколько они катастрофичны?», — комментирует Евгений Хлобыстов.

До конца декабря 2024 года Украинский научный центр экологии моря публиковал отчеты о загрязнении. В организации, основываясь на модельных расчетах, говорили о постепенном распространении мазута в акватории Черного моря, особенно в восточном направлении.

Карта 5. Модельные расчеты Украинского научного центра экологии моря Источник: Украинский научный центр экологии моря

При этом в украинской Greenpeace заявляли, что загрязнение распространяется не только на северную часть Черного моря. Оно дошло до Одесской области, а также до границ с Румынией, но это информация, которую экологи не могут точно подтвердить.

Погибли сотни птиц

Загрязнение мазутом — это не только морское побережье. В Грузии, например, пляжи чистые, чего не скажешь о местных птицах, которые страдают после катастрофы. 6 января экс-глава грузинской службы мониторинга рыболовства и Черного моря Арчил Гучманидзе написал в Facebook, что на побережье Батуми, Анаклии, Поти и Кобулети находят птиц, облитых мазутом.

«В этот период происходит миграция водоплавающих птиц от места разлива мазута в Черном море и через него к побережью Грузии, и, по-видимому, эти факты должны быть связаны с этим событием. Вероятно, таких случаев будет еще больше. Мы также получаем информацию о подобных фактах из Абхазии (Гагра, Бичвинта, Сухуми) и с пляжей Сочи (Российская Федерация)», — пишет Гучманидзе.

Через полтора месяца после своей первой записи Арчил Гучманидзе сообщил, что птиц, облитых мазутом, находят на грузинском побережье все больше. В телеграмм уже есть чат «Птицы в Грузии, Батуми», где публикуют информацию о спасенных или погибших пернатых. Таковых на побережье Грузии уже около 250-ти.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на 4 февраля, после крушения танкеров уже погибло более 700 птиц. Но на самом деле это число может быть в разы больше. Крымские издания пишут: количество птиц, пострадавших из-за разлива мазута, с каждым днем увеличивается.

«Птицы гибнут. Разные назывались цифры. Сотни, тысячи птиц. Россия не дает информации. У водоплавающих птиц есть копчиковая железа и жиром этой железы они смазывают перья. Благодаря этому они не намокают, создается слой воздуха между перьями и телом. Это помогает им выживать в холоде. А так перья склеились и нет защитного слоя, птицы начинают замерзать, они не могут летать нормально, добывать еду. Спасатели их начинают отмывать, но кто имел дело с нефтепродуктами, знают, что это очень плотное вещество. Его тяжело отмыть», — комментирует эколог, эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS Олег Листопад.

Лишь отмыть птиц недостаточно. После этого их нужно вылечить, выходить, содержать в определенных условиях, что довольно непросто. Поэтому выживает, по словам экспертов, буквально 10% пернатых. Но страдают от нефтепродуктов не только птицы.

«Есть еще дельфины, рыбы, беспозвоночные, морская флора. Мазут опускается на дно, покрывает дно и не могут растения соответственно синтезировать. Не могут морские организмы дышать, перекрываются их дыхательные пути. Это просто смертельная пленка. Это наш оккупированный Крым и даже российское побережье — это наше общее море, которое очень уязвимо», — говорит Олег Листопад.

И если хотя бы какую-то часть птиц спасти возможно, то для рыб мазут смертелен.

«Для рыбы это катастрофа, потому что рыба не может самостоятельно избавиться от мазута. Рыба, которая глотает маленький кусочек мазута, скорее всего, прекращает свое существование. Этот мазут не растворяется в рыбе, она не может пропустить его через себя и избавиться. То есть, скорее всего, мы будем видеть огромные потери для флоры и фауны, для экосистемы Черного моря», — считает Евгений Хлобыстов.

Ситуацию усугубляет и то, что выбросы с затонувших танкеров продолжаются. В общем они перевозили около 9 тысяч тонн мазута. В море уже предварительно попало более 4 тысяч тонн.

«В мире, в судоходстве за последние, пожалуй, восемьдесят лет после Второй мировой войны у нас не было примеров такого количества разлива в акваторию моря именно мазута. А тут еще есть особенность — это мазут так называемой категории А, который наименее очищен. Это очень тяжелый мазут и самой низкой очистки. Такого количества мазута акватория никакого моря не получала», — комментирует Евгений Хлобыстов.

Как катастрофа повлияет на жителей побережий

Экологам сложно спрогнозировать не только то, какая часть акватории будет загрязнена, но и то, как поведет себя мазут. Это вещество — тяжелая фракция нефти, оно недолго остается на поверхности воды. В Greenpeace говорят, что мазут, осевший на дне, может стать отложенной проблемой, ведь во время штормов он будет снова попадать на берег. Опыт аварий с нефтепродуктами говорит, что морская среда может оставаться токсичной до 30 лет. Жительница Севастополя Марина, с которой удалось поговорить «Новостям Донбасса», уверена, что последствия катастрофы станут более заметны летом. Сейчас в Крыму холодно, а с повышением температуры воздуха и воды мазут начнет всплывать на поверхность.

«Когда будет потепление, мазут становится не таким густым и он может либо подняться на поверхность, либо его будут больше поглощать морские организмы. Когда поднимется температура, то большая вероятность, что будут новые находки загрязнения на побережье, но опять-таки, чтобы точно оценить ситуацию, нужен доступ к месту загрязнения», — объясняет директорка офиса Greenpeace Украина Наталия Гозак.

Марина из Севастополя говорит, что после крушения танкеров боится приглашать к себе в гости внуков, переживает за их здоровье. И не зря, ведь мазут — токсическое вещество, оно может негативно влиять не только на морскую флору и фауну, но и на человека.

«Эффект тут накопительный. Когда человек употребляет достаточно долго рыбу или морские продукты, загрязненные мазутом, то может быть накопление этих соединений и внутренние заболевания. Второй момент — мазут испаряется и загрязнение остается на побережье. Дышать этими испарениями нефтепродуктов вредно. Могут быть проблемы с дыхательной системой», — говорит Наталия Гозак.

Поэтому отдыхать на пляжах, загрязненных мазутом, может быть опасно. Также эксперты советуют пока что не употреблять в пищу черноморскую рыбу.

«Если употреблять в пищу отравленную мазутом рыбу, будет пищевое отравление. В зависимости от количества рыбы, от состояния организма конкретного человека он может это перенести относительно легко для себя, а может и катастрофически. Есть люди, страдающие хроническими заболеваниями, есть люди с определенными особенностями желудочного тракта или болезнями. И тогда употребление отравленной мазутом рыбы может оказаться очень тяжелым для здоровья. Я бы вообще не советовал сейчас крымчанам употреблять черноморскую рыбу. Никакую, потому что снаружи нельзя отличить, эта рыба отравлена ​​мазутом или нет», — комментирует Евгений Хлобыстов.

Экологи говорят: опасность еще и в том, что мазутные пятна на побережье после шторма накроет песком. Чтобы полностью очистить пляжи, нужно снимать весь слой песка, но Россия вряд ли будет это делать. Ведь РФ, по словам экспертов, даже не озабочена правильной утилизацией мешков с собранной песчано-мазутной смесью.

«Неизвестно, что с ними случилось, но есть вероятность, что эти мешки просто где-то сложены и лежат. Насколько они будут целостными — это вопрос», — считает Наталия Гозак.

И рассказ Марины из Севастополя подтверждает это предположение: мешки на пляже Учкуевка просто собраны в одном месте.

Что делает Украина и чего не делает Россия

С момента крушения танкеров Россия не приняла адекватных мер, чтобы минимизировать последствия аварии. Обломки суден так и лежат на дне. Откачивать нефть начали лишь спустя месяц после аварии. Владимир Путин отреагировал на разлив мазута только 18 февраля, подчеркнув, что танкеры нужно поднимать, но когда это произойдет, не уточнил.

«Мы не знаем, что реально делает Россия, чтобы предотвратить дальнейший разлив мазута. Такое впечатление, что не делает ничего. Но, с другой стороны, на нее нельзя повлиять. На сегодня у нас нет ни одного механизма влияния на РФ, чтобы она что-то делала, более эффективно сотрудничала с партнерами, с соседями. Позиция Турции достаточно отстранена. Один раз она выразила обеспокоенность по этому поводу. Я так понимаю, что турецкие эксперты сообщили руководству, что очень маловероятно, что это дойдет до пляжей Турции. Но и не велика тайна, что у Турции нет особого курортного потенциала именно на Черноморском побережье. Она имеет потенциал на других морях. Так что они спокойно к этому относятся, наблюдают», — говорит Евгений Хлобыстов.

Еще в 1992 году шесть черноморских стран — Украина, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния и Россия подписали Бухарестскую конвенцию о защите Черного моря от загрязнения. Но, как показала нынешняя война, РФ игнорирует подобные договоры. В 2007 году в Керченском проливе уже произошла такая же авария, как и в декабре 2024-го. Тогда из танкера «Волгонефть» вылилось более тысячи тонн мазута. Прошло 17 лет, но в Черном море по-прежнему курсируют старые суда сроком службы более 50 лет. В Greenpeace подчеркивают, что такие же танкеры используются в российском теневом флоте, который в обход санкций экспортирует сырую нефть.

«Это все можно было предупредить. Российская власть вела преступное бездействие и не были приняты меры. Не было никаких действий на воде, направленных на сбор этого загрязнения с моря. Все, что делала российская администрация — сгоняла людей для устранения загрязнения на побережье фактически без масштабного применения техники. Разлив продолжается. Из одного из танкеров не были откачены остатки мазута. Российская власть не сделала ничего, чтобы откачать это», — говорит Наталия Гозак.

О борьбе с «теневым флотом» речь шла и во время заседания подкомитета Международной морской организации в начале февраля, где обсуждались последствия разлива мазута в Черном море. Также по поводу последствий катастрофы Украина уже обратилась к секретариатам конвенций ООН, ЮНЕСКО, Евросоюзу. А с Румынией и Болгарией согласованы совместные шаги по взаимодействию с международными институтами. Тем не менее, подвижек спустя два месяца нет.







«Международные организации жуют сопли в этом вопросе. Минприроды обратилось к Черноморской конвенции. Были проведены собрания, где была Россия, которая себя вела, как всегда, нагло. Все возражала. Остальные участники пожали плечами и ничем не кончилось. Также Украина добилась встречи Международной морской организации. Там тоже европейские страны говорили России “то, что вы делаете, это плохо, мы вас осуждаем”. Решения, например, запретить проход через Босфор и Дарданеллы российским танкерам принято не было», — комментирует Олег Листопад.

Но, по мнению эколога, сделано недостаточно и со стороны Украины. Например, до сих пор нет обращения в Международный морской трибунал.

«С одной стороны, как бы нельзя сказать, что ничего не сделано. Сделано много. С другой стороны, недостаточно. Не было заседаний СНБО на эту тему. По крайней мере, публично ничего не было. МИД, Кабинет министров такого заявления я не видел, Верховная Рада чтобы активно работала в этом плане. То есть, здесь не доработали. А нужно давить, кричать на весь мир», — считает Олег Листопад.

В Минприроды Украины уже заявили, что утечка мазута нанесла экосистеме Черного моря материальный ущерб на сумму более 14 млрд долларов США. Но посчитать точную сумму до тех пор, пока к акватории нет доступа международных организаций также невозможно.



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