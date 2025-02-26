Беларусь ввела «белый паспорт» для украинцев: первые отзывы от тех, кто пересекал границу

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Беларусь ужесточила правила пересечения гуманитарного коридора Мокраны-Доманово. Теперь украинцам с временно оккупированных территорий без загранпаспорта нужно оформлять так называемый «белый паспорт». Что это за документ и какие сложности возникают у пересекающих границу — разобрались «Новости Донбасса».

Пункт пропуска «Мокраны» находится в 50 километрах от Бреста. Добраться до него по территории Беларуси можно на общественном транспорте, такси или через перевозчиков. От перехода «Доманово» до волынского Ковеля — 77 км. В Telegram-группах люди делятся опытом пересечения границы и ищут попутчиков.

«За последние 2 месяца трое знакомых ехали через Мокраны, остались довольны — дёшево, без лишних нервотрепок, но (!) там пешком идти почти 2 км, дорога асфальт и якобы из нейтральной полосы Украина может дать коляску», — пишет пользовательница Дарья.

Однако, чтобы попасть на пункт пропуска «Мокраны» из России, украинцам нужен российский паспорт, сообщают участники чатов.

«Загран российский надо иметь, в Беларуси попросили дать не только внутренний, но и загран российский. Сказали, вы едете за границу, у вас должен быть российский загран. Я дала его им. Все нормально. Всем хорошей поездки! Физически тяжело, и морально тоже, но всё можно преодолеть, если есть цель и понимание!» — рассказывает Ксюша.

На участке Мокраны-Доманово границу могут пересечь только граждане Украины, только пешком и только в одну сторону — в сторону Украины.

«Расстояние пешего перехода 2 км. Время для его прохождения у каждого свое. Молодой проходит за 20 минут, а человек в возрасте может идти и 2 часа. Общее время прохождения двух границ и пешего перехода занимает в среднем около 4 часов. Если документы в порядке — проблем никаких нет и нюансов также», — делится опытом Антон.

Но теперь сложности могут возникнуть у многих, кто хочет вернуться с временно оккупированных территорий. Беларусь изменила правила выезда. Ранее белорусские пограничники пропускали людей с любыми украинскими документами, будь то внутренний паспорт, свидетельство о рождении или водительское удостоверение. Теперь без загранпаспорта пересечь границу невозможно. Для этого необходимо получить «белый паспорт» — неофициальное название проездного документа, который выдают в консульстве Украины в Беларуси при отсутствии загранпаспорта. Официальное название — «проездной документ для возвращения в Украину».

Для его получения нужно обратиться в консульство Украины в Минске, подтвердить гражданство, представив внутренний паспорт или свидетельство о рождении, и ожидать документ до месяца. Всё это время придется оставаться в Беларуси и искать жилье.

«Белый паспорт» даесли человек вернулся на оккупированную территорию, снова пересечь границу через Беларусь он не сможет. Единственный выход — сложный маршрут через страны Балтии или Грузию, но только при наличии украинского загранпаспорта. Для крымчан ситуация еще сложнее.

«Мне 20 лет, я из Крыма, в 2014-м мне было 10, не успела получить паспорт. Есть только украинское свидетельство о рождении и паспорт РФ, выданный в Крыму. Сейчас хочу переехать в Украину, но переживаю, что в украинском посольстве могут отказать в получении белого паспорта, чтобы пересечь гумкоридор», — рассказывает Аврора.

«Вам можно получить белый паспорт, но сразу же скажу – это будет непросто. Может занять месяца 2. Вам нужно обратиться в консульство Украины с заявлением о восстановлении гражданства. Дальше всё зависит от консула и вашего терпения, потому что вам не один раз, скорее всего, надо будет в консульство попасть за это время, раза три точно. Вы поймете почему. Но в вашем случае это реально, и вам должны выдать "белый паспорт"», — объясняет Антон.

Помимо ужесточения пограничных правил, Беларусь также ограничила провоз лекарств — многие препараты, в том числе сердечно-сосудистые и неврологические, теперь отпускаются только по рецепту.

Вернуться на оккупированные территории без российского паспорта становится всё сложнее. Единственный путь — через Москву, аэропорт Шереметьево, где людей подвергают фильтрации. Только 20% украинцев успешно ее проходят, остальных разворачивают. В некоторых случаях российские спецслужбы ставят штамп депортации на 5, 10 или 20 лет, что делает возвращение в оккупированные регионы невозможным.

«Что касается меня, при въезде в РФ стараюсь быть немногословной. Еду из Грузии, на вопрос, где была, отвечаю: "в Тбилиси". А если спрашивают, была ли еще где-то, отвечаю — была. И если спрашивают, есть ли украинский паспорт, тут без вопросов — достаю внутренний российский и украинскую биометрию и жду товарища из спецотдела на общение. Но непосредственно на паспортном контроле даю минимум информации о своих перемещениях», — делится Даша.

По мнению перевозчиков, введение «белого паспорта» может быть связано со сбором информации российскими спецслужбами.