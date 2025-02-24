Младенцы войны: Истории детей рожденных в блокадном Мариуполе в 2022 году и их родителей

Уже три года длится ужасная война России против Украины и столько же прошло с тех пор, как агрессор начал истязать Мариуполь. Количество жертв блокады до сих пор не известно: данные источников разнятся в десятки тысяч. Между тем, есть еще одна категория мариупольцев, про которую нет достоверных данных — это младенцы, рожденные во время 86 дней осады города. Сколько их, установить невозможно, ведь женщины рожали не только в больницах, а еще дома и в подвалах. Насколько много малышей получили медицинскую помощь, лекарства, необходимое питание? Много ли смогло выжить в условиях антисанитарии темных, промерзших подвалов, где даже не все взрослые выдерживали? Сколько погибло от обстрелов и бомбардировок? А скольких оккупанты вывезли с родителями или без них, как трофей, в Россию? Нет уверенности в том, что когда-нибудь мы узнаем правду. Но можем (и должны) рассказывать о тех, чьи первые минуты и дни жизни прошли не в уютной колыбельке, а буквально в Аду, созданном российской армией.

Подснежники холодного марта: Богдан и Аннушка

В марте 2023 года в черновицком центре «ЯМариуполь» устроили очень теплый праздник в честь первой годовщины со дня рождения двух маленьких мариупольцев, которые родились во время боевых действий. В центре внимания были симпатичный щекастый Богдан Мазур и хрупкая улыбчивая Аня Савосина. Оба ребенка появились на свет в Областной больнице интенсивной терапии в Мариуполе, девочка — 11 марта 2022 года, как раз во время захвата лечебного учреждения российскими военными, мальчик — 19 марта 2022 года, когда оккупанты уже ощущали себя там, как дома.

30 марта 2023 года Каролина с дочкой Анной в центре ЯМариуполь.Фото из личного архива

У молодых женщин, мам малышей одно на двоих имя — Каролина. Общим является и тот факт, что для каждой это были первые роды, которые ожидались как великое таинство жизни, а вместо этого стали ужасным испытанием в окружении смерти. Глядя на яркую красавицу, которая родила Богдана, не верилось, что она с маленьким сыном победно вырвалась из настоящего триллера, внутри которого оказалась в самом беспомощном состоянии. Время рожать юной Каролине пришло, когда в Мариуполе уже были российские войска, а в больнице — полное отсутствие специалистов необходимого профиля. Между тем, рожать она могла только посредством кесарева сечения. Лишь операция могла спасти маму и ребенка. Поэтому кесарево делали врачи не того профиля. В итоге все прошло более-менее удачно, но роженица необходим был тщательный уход и, конечно, не в оккупированной больнице. Только как этот уход обеспечить, когда захватчики в поисках медикаментов «рыскали» всюду, даже в родильном зале? Поэтому медсестры, чтобы было, чем делать дома перевязки, «втихаря» засовывали бинты, вату и что-то еще нужное молодому папе в карманы.

Никите Мазуру больно вспоминать, как он дотащил к машине и положил на заднее сидение жену, боясь, чтобы не разошлись швы. А потом пошел за своим новорожденным первенцем… Через несколько дней они рискнули покинуть Мариуполь. Стремились подальше на запад, где не слышно взрывов снарядов и кружения российских самолетом.



Вскоре родители Богдана полностью прекратили рассказывать о том, что случилось в Мариуполе, а через какое-то время переехали из Буковины в Германию и связь с этой семьей прервалась. А в моей памяти остались слова Каролины: «Главное, что мой сын был слишком мал и не запомнил весь этот ужас».

«Было страшно, что погибну вместе с не рожденной дочерью»

14 февраля 2022 года Дмитрий Савосин подарил своей жене Каролине фотосессию для беременных. «Мы ждали дочь. Несколько фото потом я распечатала на память о жизни, которая у меня была до начала войны», — говорит Каролина.

14 февраля 2022 года. Дмитрий подарил жене фотосессию для беременных. Фото из личного архива

Когда началось полномасштабное вторжение она была на восьмом месяце беременности. Пока думали, что делать, Мариуполь быстро оказался в окружении или, как говорили местные, в консервной банке. Многие автомобили, которые пытались сбежать в Запорожье, оккупанты разворачивали или расстреливали, прорваться посчастливилось единицам.



Дима с Каролиной остались дома, а еще к ним присоединилась 82-летняя бабушка, которая пешком прошла 25 километров с противоположного конца города. Ну, а потом началось — первым пропало электричеством, потом вода, отопление, мобильная связь, газ. Усилились обстрелы со всех сторон, в небе появились вражеские самолеты. Четыре ночи семья провела в ванной комнате, считалось, что там наиболее безопасно, а потом перебралась к родственникам в расположенный в центре города микрорайон — Новоселовку. Там в частном доме очень спасала печка на дровах — стало тепло и появилась возможность есть горячую пищу.



Радость от улучшения быта россияне компенсировали огненным армегеддоном. У Каролины от стресса днем сильно разболелся живот, а ночью отошли воды. Что делать? Комендантский час, связи нет, над домом что-то непрерывно летает и свистит. Не имея других вариантов, Дмитрий с женой пошли в ближайшую больницу. «Хорошо, что шел снег — он подсвечивал дорогу, и было видно снаряды, которые застряли в земле, и большие воронки от них. — Рассказывает Каролина. — Мы смогли обходить те воронки, оборванные провода, поваленные столбы. Шли так, чтобы не привлекать к себе внимание. Было страшно, ведь могли расстрелять среди ночи и я бы погибла вместе с не рожденной дочерью».



Так они шли до травмпункта, где стояли машины скорой. Савосиных повезли в уцелевшую Областную больницу интенсивной терапии (именно там, к слову, был снят фильм «20 дней в Мариуполе»). Водитель сказал, что родильный дом №3, где Каролина должна была рожать, разбомблен «освободителями». От мысли, что там погибли дети, женщина начала плакать. Её страшно тошнило. Она лежала на носилках и молилась, чтоб снаряд не попал в скорую, потому что больше всего на свете хотела увидеть дочь, которая так спешила появиться на свет.

«Не так я представляла свои первые роды»

Возле больницы еще были бойцы Вооруженных сил Украины(ВСУ), они успокаивали, что все будет хорошо и город удержат. Ужасало количество раненых — люди без рук, без ног, без глаз, все в крови. Они лежали на полу, на картонках или матрасах во всех коридорах. Были слышны стоны и крики от боли. В одном из коридоров в кресле лежала Каролина, которой было суждено рожать под звуки человеческих страданий и бесконечный взрывов, при температуре шесть градусов тепла. Женщина не чувствовала схваток, знала, что из-за проблем с тазобедренным суставом ей необходимо кесарево сечение и сказала об этом врачу. Но когда начались схватки, хирург исчез, наверное, пошел спасать еще кого-то. Так что мужу пришлось пять часов искать врача, который смог бы принять роды. Когда схватки уже совсем прекратились, на помощь пришла интерн Мария, которая совсем не имела опыта самостоятельной работы. Операцию она бы сделать не смогла, поэтому вопреки всем противопоказаниям рожать Каролине пришлось естественным путем.



«Я в коридоре рожала. На меня все смотрели. Никаких интимных условий. При этом разгар боевых действий — русские брали больницу штурмом, от обстрелов вылетали окна. Но на то, что происходило вокруг, я не обращала внимания, мне было очень больно — я кричала и единственно, к чего стремилась — родить дочку здоровой». Роды для Каролины превратились в нечеловеческие страдания, разрывы зашивали в живую, без обезболивания. Роженица кричала от боли с мыслью, что прямо в этом кресле и умрет. Несколько раз теряла сознание, ей стучали по щекам. А когда пришла в себя, дали два часа отдохнуть под аккомпанемент канонады. Анечка родилась крохотной, на глаз весом около двух килограмм. Каролина успела увидеть дочь и потеряла сознание. Малышку отдали на руки отцу.

Повзрослевшая Аня. Фото из личного архива

В голоде, холоде, под вражескими стволами

Выживание в больнице было следующим испытанием. Молодые родители, несмотря ни на что, старались не паниковать, надеяться на Бога. В одной из палат нашли большую кровать и тащили ее в коридор, лежа на полу, чтобы не застрелил снайпер. Оделись в несколько слоев, врачи дали одеяла, так и жили втроем с малышкой в коридоре, где находились все женщины, которые уже родили или еще ждали ребенка.



Через день после родов украинские военные были вынуждены отойти от больницы. «В ночь с 12 на 13 марта вошли россияне. Проходили мимо нас с автоматами, ища в разрушенных палатах украинских военнослужащих. А еще через день вошли военные из «ДНР». Это были разные армии. Русские заправляли большой техникой, а «ДНР-цы» расстреливали людей, которые двигались в темную пору или просто чем-то не нравились. После их прихода возле поликлиники восемь дней горели дома, а вокруг лежало много трупов, которые потом заносили в больницу и складывали в пирамидки на первом этаже.



В первый день после захвата рожениц и беременных покормили два раза стаканчиком супа, а потом сказали чтобы кушали то, что у кого есть. У меня были запасы сухариков, немного сухофруктов, а днем муж бегал домой и приносил крупы и каши. Мы заливали водой сырую гречку и ели, она еще на зубах хрустела», — делится воспоминаниями Каролина.



Женщина рассказывает, что врачи самоотверженно пытались защитить пациентов. Не разрешали военным заходить на этаж, где были роженицы и новорожденные. Медики боялись, чтобы оккупанты не принесли каких-либо болезней и не заразили детей. Но все равно захватчики заходили по два раза на день, делали обыски. Во время одного украли у женщин воду. К счастью, Каролина скрыла небольшой запас там, где спала. А еще, к счастью, даже в таких критических условиях она сохранила способность трезво мыслить и смотреть на несколько шагов вперед. Поэтому подошла к врачу, который был главным на этаже, и попросила сделать справку о рождении дочери Савосиной Анны Дмитриевны. Врач (по профилю окулист) написал на какой-то бумажке короткий текст, который закрепил собственной печатью.



Тем временем в больнице становилось все хуже. Психика уже не выдерживала происходящего, в том числе бесконечной стрельбы оккупантов по жилым домам из танков. Еды и воды уже совсем не было. Медики поддерживали женщин последним печеньем и сыром из своих запасов. Повсюду царила полная антисанитария, от которой невозможно было защититься. У Каролины началось нагноение швов и она уже неделю, как едва ходила.

«Вместо того, чтобы ехать в Россию, мы пошли домой, где бомбят»

«22 марта, когда немного стихло на нашем микрорайоне, россияне заявили, что будут всех вывозить в Ростов-на-Дону. Вечером сказали: “Собирайте вещи и завтра в 8:00 мы вас отвезем. В 7 утра, чтобы вы были готовы и спускались в автобусы”. Мы не хотели ехать в Ростов, не желали оказаться на российской территории, не знали, что нас там ждет», — рассказывает Каролина Савосина.



Они шли очень медленно, преодолевая за час не больше километра. По пути не видели ни одного уцелевшего дома, все были или разрушены или сожжены. Едва ли не в каждом дворе стояли русские автоматчики. Было невероятно страшно. А когда семья с маленькой Аннушкой наконец-то добралась к дому родственников, те натопили комнату и хотели организовать для малышки первое в жизни купание. Но это событие пришлось отложить, потому что россияне взорвали дома у колодца, в его глубине пропало и ведро. Так что впервые ребенка удалось выкупать только на 16-й день после родов!



Из Мариуполя они уехали через неделю. Сначала на бесплатном автобусе до поселка Никольское, а затем на такси в Бердянск. На последнем в Мариуполе блокпосте возникла очень опасная ситуация: от семьи потребовали доказательств, что они вывозят своего ребенка. Вот тогда-то их и спас тот спонтанный документ, который написал врач-окулист. Каролина его предъявила как свидетельство о рождении нового образца.



Почти всю дорогую девочка была без сознания. Добравшись до Бердянска, при первой возможности Савосины обратились в детскую больницу, там Анечку вместе с мамой сразу же положили в стационар. Малышка сильно перемерзла, у нее усилилась желтуха, которую подхватила еще в Мариуполе, на теле было много опрелостей, ран и язв из-за невозможности обеспечить должную гигиену.

Бердянск. Первые фото в жизни Ани. Из личного архива

Между тем, из больницы девочку выписали через несколько дней, потому что закончились лекарства, даже глюкоза. Чтобы обеспечить возможность делать капельницы, папа по неслыханным ценам скупал глюкозу в местных аптеках. После выписки Савосины стали искать возможность уехать в Запорожье. Этот этап стоит отдельного рассказа. Отметим лишь то, что с младенцем на руках они предприняли несколько отчаянных попыток, — добирались до транспортного кольца на окраине города и днями сидели на холодном ветру в поле, ожидая гуманитарного автобуса. 12 апреля это, наконец, удалось — нашелся мужчина, который, выкупив у россиян план маршрута через два минных поля, вывозил людей в Запорожье. Кроме взрывоопасного соседства семью впереди ожидало еще 19 блокпостов с раздеванием мужчин и тщательным обыском всех пассажиров. Искали не только что-то идеологически враждебное, но также деньги, золото и ценные вещи. Каролина небольшие семейные сокровища спрятала в туалетной бумаге и перчатках ребенка, и когда видела, что мародеры уже близки к цели, щипала Аню, чтобы та своим плачем отгоняла от тайничков.



«Когда мы, наконец, въехали на территорию, подконтрольную Украине, увидели наш флаг, даже воздух стал другим. Я плакала и говорила: "Слава Украине"!»

Преодолевать препятствия и двигаться вперед

В Запорожье Савосиных поселили в детском саду. Отдохнув, они сразу выехали гуманитарным поездом в Хмельницкий, оттуда — автобусом в Черновцы.

Каролина с Аней в детской больнице Черновцов. Весна 2022 года. Фото из личного архива

Жить было негде, поэтому знакомые на время предоставили им помещение офиса, который уже несколько лет пустовал. Там они спали на полу, правда, девчонки недолго, потому что малышку и здесь положили в больницу, почти на два месяца. Вскоре после выписки семье пришлось искать другой приют, потому что офис был выставлен на продажу. Сейчас Савосины живут в комнате общежития все вместе — супруги, ребенок и 85-летняя бабушка.



В Черновцах они наконец-то получили настоящее свидетельство о рождении гражданки Украины Савосиной Анны Дмитриевны. К сожалению, в ЗАГСе пришлось оставить раритет — фантастическую справку, которую им написали в оккупированной мариупольской больнице. Аня из-за сложностей со здоровьем имеет статус ребенка войны. Взрослея девочка понемногу избавляется от психологических проблем, которые приобрела в первые дни своей жизни. Хотя они еще каждый день напоминают о себе спонтанной вспышкой эмоций.



Психологическое состояние самой Каролины в первое время даже мешало выходить на улицу, она до сих пор работает с психологами. Женщина признается, что иногда под струей горячей воды может заплакать из-за воспоминаний о времени, когда обычная гигиеническая процедура была недостижимой роскошью. Что касается сегодняшнего дня, все внимание направлено на заботу о дочери и здесь много трудностей возникает из-за абсолютной непереносимости ее организмом лактозы. Как следствие, обеспечение ребенка питанием требует дополнительного времени и немаленьких денег. Где их взять?

Сейчас Ане 3 года. Фото из личного архива

Едва ли не с первого дня родители пытаются зарабатывать. В Мариуполе у каждого из них был свой бизнес, частично этот опыт они перенесли и в Черновцы. Выиграли небольшой грант, сделали ремонт в запущенном помещении, превратив его в небольшой магазин аксессуаров для техники с сервисом по ремонту. Работают по пол дня, чтобы по очереди присматривать за малышкой. Пока этот бизнес дает возможность едва сводить концы с концами. Но Каролина находит ресурсы даже заниматься волонтерством — изготовляет окопные свечи, ежемесячно посылает подшефным подразделениям ВСУ посылки. В январе, к примеру, отправила ребятам комплекты разжигателей, парафин, павербанки. Семьям с маленькими детьми, нуждающимися в помощи, собирает посылки с одеждой, из которой Анечка уже выросла.



Женщина больше всего мечтает о победе, а еще о собственном жилье, пусть даже это будет маленький домик в селе. Доехать из него до города сможет на приобретенном в Черновцах стареньком автомобиле, который научилась водить по тяжелым горбатым улицам, несмотря на травмированную ногу.



Сила духа этой молодой женщины вызывает не только восхищение, но и мысль: если она может так стойко и храбро преодолевать препятствия и двигаться вперед, то, может, и другим не помешает? Ибо уже предельно ясно: никто о нас не позаботится, кроме нас самих.



Когда ситуация в стране наконец-то начнет налаживаться, Каролина хотела бы воплотить и другие свои мечты, среди которых безлактозная кофейня, творческая мастерская, где бы она, как когда-то в Мариуполе, могла бы рисовать, лепить статуэтки, реставрировать вещи. Но в первую очередь отдала бы дочь на танцы, ведь что за жизнь без движения и радости?!