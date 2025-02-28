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В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список

28 февраля 2025, 17:27

В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список

В Украине в скором времени определят перечень специальностей, по которым результаты обучения, полученные на оккупированных территориях, не будут подлежать признанию. Об это передает «Укринформ».

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, проект акта направлен на рассмотрение Кабинета министров, сейчас происходит его доработка с Секретариатом КМУ.

«Положением предусмотрено определение перечня специальностей, которые не будут признаваться в Украине. Это специальности, которые касаются военных специальностей, юридические, кибербезопасность, государственная безопасность, богословие», — отметил он. 

Остальные специальности будут подлежать процедуре признания.

Кроме того,  не будут подлежать признанию результаты обучения на магистерском уровне по этим направлениям.

Ранее мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области остро ощущается дефицит учителей физики, химии, биологии и информатики.

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