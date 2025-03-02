МАГАТЭ впервые провело ротацию сотрудников ЗАЕС через оккупированные территории: в МИД отреагировали

МАГАТЭ вывело сотрудников ЗАЕС через оккупированные территории. Фото: Википедия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло провести ротацию на Запорожской АЭС без согласия Украины. Предположительно, это произошло через оккупированные территории и РФ. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



«То, что еще несколько дней назад казалось невозможным, произошло. МАГАТЭ направило свой персонал на Запорожскую АЭС через территорию РФ без согласования с Украиной», — написал он.



Министерство иностранных дел осудило это решение, отметив, что Россия целенаправленно создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляет их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегает резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.



«Расцениваем действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, которые являются сотрудниками Агентства. Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем. Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни», — говорится в сообщении.



В МИД напомнили, что деятельность международных организаций на территории Украины, особенно в условиях агрессивной войны, должна осуществляться исключительно в соответствии с украинским законодательством, нормами международного права и принципами ООН.



«Только прекращение российского ядерного шантажа и возвращение ЗАЭС под контроль законного владельца — Украины — позволит обеспечить там реальный мониторинг со стороны МАГАТЭ и гарантировать ядерную безопасность в Европе», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что в результате попадания российского дрона в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС есть значительные повреждения. В связи с этим Украина настаивает на «полной изоляции» России в сфере ядерной энергетики.