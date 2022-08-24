Україна змінила світ, історію та змінилася сама: Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

24 серпня 2022, 09:54

Україна змінила світ, історію та змінилася сама: Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

За останні шість місяців Україна змінила світ, історію та змінилася сама. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди 31-річчя Незалежності України.

«Пів року тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли. І 24 серпня не мала почути слова: "З Днем Незалежності!". 24 лютого нам казали: "У вас немає шансів". 24 серпня ми говоримо: "З Днем Незалежності, Україно!"», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що тепер українці точно знають, хто справді брат та друг.

«Хто не втратив своє ім'я та репутацію, а хто переживав, щоб терористи зберегли обличчя. Кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто», — зазначив очільник держави.

Також Зеленський наголосив, що «весь світ дізнався, хто такі українці».

«Більше ніхто не скаже про Україну: "Це десь там, біля Росії"… У нас ще не було HIMARS, але були люди, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю. Український народ та його мужність надихнули весь світ. Дали людству нову надію, що справедливість не залишила наш цинічний світ остаточно. І в ньому все ще перемагає не сила, а правда. Не гроші, а цінності. Не нафта, а людина», — сказав президент.

За його словами, у всіх світових підручниках з історії буде розділ «Часи, коли світ об'єднала Україна».

«Коли у демократії знову виросли зуби. Коли тиранія отримує відповідь тією мовою, яку розуміє... Україна розбудила весь континент. Європа виходить на майдани. Європа запроваджує жорсткі санкції. Європа одноголосно визнає: Україна є майбутнім членом Євросоюзу. Великий бізнес зрозумів, що гроші таки пахнуть. Кров'ю, гаром, смертю. Корпорації та бренди йдуть з російського ринку, і люди стали важливішими, ніж потенційні збитки», — заявив Зеленський.

За його словами, думка суспільства у світі «ще ніколи не мала такого впливу на політиків».

«Сьогодні люди диктують владі тренди та правила поведінки. Бути байдужим, неактивним та повільним — соромно. Бути нерішучим та надто обережним — соромно. Говорити мляво, розмито та надто дипломатично — соромно. Не підтримувати Україну — соромно. І казати, що від України є втома — соромно», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що всі українці зустрічають цей день у різних місцях.

«Хтось — в окопах та бліндажах, у танках та БМП, на морі та в повітрі. Б'ється за незалежність на передовій. Хтось — у дорозі, в авто, вантажівках та поїздах. Б'ється за незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось — у смартфоні чи за комп'ютером. І теж б'ється за незалежність — збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах та навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою — збереження незалежності та перемога України! Ми об'єдналися. З Днем Незалежності, Україно!», — резюмував президент.

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