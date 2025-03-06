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Уолтс подтвердил прекращение обмена разведданными США с Украиной

06 марта 2025, 10:10

Уолтс подтвердил прекращение обмена разведданными США с Украиной

В Вашингтоне подтвердили прекращение обмена разведданными США с Украиной. Иллюстративное фото В Вашингтоне подтвердили прекращение обмена разведданными США с Украиной. Иллюстративное фото

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил, что США перестали делиться разведданными с Украиной. Об этом сообщает ВВС. 

«Да, мы сделали шаг назад», — сказал Уолц журналистам. Он добавил, что администрация Трампа приостанавливает и пересматривает «все аспекты» отношений между Киевом и Вашингтоном. 

Как пишет ВВС, по-прежнему неясно, идет ли речь о полной или частичной приостановке обмена разведданными — а также как долго она продлится. Накануне Sky News со ссылкой на источник сообщил, что речь идет обо всех разведданных. 

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне вечером заявила, что Совет национальной безопасности пересматривает вопрос «о финансировании Украины, о приостановке финансирования».

В свою очередь, американское издание The New York Times пишет, что Украина перестала получать от США данные для нацеливания и предупреждения о российских ударах. 

Эти данные позволяли предупреждать об ударах российских беспилотников и ракет по военным и гражданским объектам. Как говорят источники NYT, пауза в обмене данными затруднит ВСУ нанесение ударов по российским войскам. Но при этом у Киева остался доступ к другим спутниковым снимкам, сделанным европейскими компаниями. 

NYT напоминает, что у ЦРУ есть «значительное присутствие» в Украине, где американские специалисты работают вместе с украинскими, помогая с определением целей. Также ЦРУ помогло создать по крайней мере три секретные базы, которые украинцы используют для перехвата российских сообщений, чтобы снизить зависимость ВСУ от данных разведки США. 

Источники NYT выразили надежду, что пауза будет короткой и не окажет существенного воздействия на ситуацию. По словам одного из собеседников, речь идет о приостановке обмена на неделю или две в рамках давления на Владимира Зеленского.

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