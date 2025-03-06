«Азов» зачистил частный сектор и уничтожил полсотни военных РФ под Торецком: в плену почти взвод оккупантов

Зачистка «Азовом» частного сектора под Торецком. Фото: кадр из видео

Рота разведки специального назначения 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ зачистила от российских военных частный сектор под городом Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В ходе операции украинские бойцы уничтожили почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода – взяли в плен.



Также спецназовцы эвакуировали несколько десятков гражданских вместе с их домашними питомцами.

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Покровск на Донетчине.