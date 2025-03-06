Два мощных взрыва прогремели в Краматорске: предварительно, КАБы

В Краматорске сегодня утром, приблизительно в 10:00, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
За считанные минуты до взрывов мониторинговые каналы предупредили о пуске корректируемых авиабомб (КАБов) в сторону Краматорска/Дружковки.
Местные жители сообщают, что один из взрывов прогремел в городском парке, другой — в одном из микрорайонов. После прилёта начался сильный пожар.
Горожане сообщают о нескольких машинах скорой помощи, спешащих к местам ударов.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.
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