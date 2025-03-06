Два мощных взрыва прогремели в Краматорске: предварительно, КАБы

Сегодня утром в Краматорске прогремели взрывы. Фото: Телеграм-канал Славянск/Краматорск

В Краматорске сегодня утром, приблизительно в 10:00, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

За считанные минуты до взрывов мониторинговые каналы предупредили о пуске корректируемых авиабомб (КАБов) в сторону Краматорска/Дружковки.

Местные жители сообщают, что один из взрывов прогремел в городском парке, другой — в одном из микрорайонов. После прилёта начался сильный пожар.

Горожане сообщают о нескольких машинах скорой помощи, спешащих к местам ударов.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.