Експерти ООН вирушать на Донбас для розслідування обстрілу СІЗО в Оленівці

Експерти у складі місії ООН із встановлення фактів вирушать найближчими днями на Донбас для розслідування обстрілу СІЗО в Оленівці.



Про це повідомила заступник генсека ООН Розмарі Дікарло.



«Група зі встановлення фактів вирушить до Оленівки найближчими днями для розслідування інциденту 29 липня, який призвів до смерті 53 українських військовополонених, і ще від 75 до 130 отримали поранення», — сказала вона.



Заступник генсека додала, що главу місії Алберту дух Сантуса Круса «супроводитимуть досвідчені експерти», а сама місія «має можливість працювати без зовнішнього втручання, мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ до людей, локацій та доказів».

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив , що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки загиблих та поранених українських військовополонених у Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.



3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про намір запустити місію, яка візьметься за встановлення фактів трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.