Politico: В ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России

Представители государств Европейского Союза достигли предварительной договоренности относительно нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов.



По данным издания, официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего ранее выступали Греция, Кипр и Мальта.



На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против Росси, в который входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.



Также в проекте восьмого пакета санкций предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.