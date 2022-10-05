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Politico: В ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России

05 октября 2022, 09:13

Politico: В ЕС достигли договоренности по новому пакету санкций против России

Представители государств Европейского Союза достигли предварительной договоренности относительно нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов.

По данным издания, официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего ранее выступали Греция, Кипр и Мальта.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против Росси, в который входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Также в проекте восьмого пакета санкций предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

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