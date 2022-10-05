Politico: У ЄС досягли домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії

Представники держав Європейського Союзу досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії через її війну з Україною, зокрема й обмеження ціни на російську нафту. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на сімох європейських дипломатів.



За даними видання, офіційне рішення про восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено вже в середу. До нього входить і обмеження цін на російську нафту, проти чого раніше виступали Греція, Кіпр та Мальта.



Минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого входять, зокрема, заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.



Також у проекті восьмого пакету санкцій передбачено заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до низки продовольчих товарів.