Відео страти завербованого ПВК «Вагнер» ув'язненого з'явилося у соцмережах

13 листопада 2022, 12:17

Відео страти завербованого ПВК «Вагнер» ув'язненого з'явилося у соцмережах

Соцмережі розповсюдили відео, на якому, ймовірно, показано страту представниками ПВК «Вагнер» раніше завербованого ними ув'язненого Євгена Нужина. Її опублікував Telegpam-канал Grey Zone, ймовірно, афілійований з ПВК «Вагнер» (обережно містить шокуючі кадри жорстокості).

В описі до відео Нужина називають колишнім «учасником гурту Вагнера» та звинувачують у зраді за те, що він добровільно здався в полон в Україні.

У самому ролику, який має назву «Молот відплати», чоловік повідомляє, що у вересні перейшов воювати на бік України, а 11 листопада його викрали з Києва. Він каже, що «йшов вулицею Києва, коли отримав удар по голові, внаслідок чого знепритомнів. Опритомнів у цьому підвалі, де мені повідомили, що мене судитимуть». Після цих слів кат розбиває йому голову кувалдою.

Ряд російських телеграм-каналів стверджують, що Нужин був переданий російській стороні в рамках обміну полоненими.

Інформацію про страту Нужина підтвердили у правозахисному проекті Gulagu.net з посиланням на свої джерела.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин так прокоментував відео: «Я волію дивитися історію в театрі. Щодо окувалдованого, то в даному шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається „Собаці - собача смерть“. Прекрасна режисерська робота, яку дивишся на одному подиху. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала».

Нужин розповідав в інтерв'ю українським ЗМІ після потрапляння в полон, що був завербований у ПВК «Вагнер» під час відбування 25-річного терміну в рязанській колонії.

Раніше в ЗМІ вже з'являлися повідомлення про позасудові страти бійців ПВК «Вагнер» у Сирії. «Нова газета» писала про відеозапис, на якому, як стверджувало видання, бійці ПВК «Вагнер» розтрощили полоненому руки та ноги кувалдою, потім відрізали голову, відрубали руки та спалили обезголовлене тіло.

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